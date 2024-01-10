Магазин с административными помещениями построят напротив "Теплого рынка" в Барнауле

Здание возведут на месте торгового павильона

10 января 2024, 07:15, ИА Амител

Проект на Павловском тракте, 81б / Фото: "АльфА-ПроекТ"

На Павловском тракте, 81б, скоро построят небольшой двухэтажный магазин. Проект здания представили в марте 2023 года на градсовете, а в конце декабря инвестор получил разрешение на строительство. Оно действует до декабря 2024 года: в течение этого времени предприниматель и должен возвести объект.

Магазин спроектирован из металлокаркаса, стены – из сэндвич-панелей, фасад – частично вентилируемый "под кирпич". Это решение архитекторы объяснили желанием повторить мотивы окружающей застройки. На уровне второго этажа появится стеклянная галерея. Планировка внутри здания свободная, на первом уровне будет торговый зал, бытовые, складские помещения, на втором – административно-хозяйственные площади.

Объект возведут на участке 5 соток, где пока находится торговый павильон. На территории будущего магазина появится парковка на пять машино-мест, запланировано благоустройство.