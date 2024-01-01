Административное здание с огромным складом построят рядом с БПЗ в Барнауле

Осваивать некогда заброшенную площадку начали еще в 2022 году

01 января 2024, 09:25, ИА Амител

Проект здания со складом по ул. Трактовой, 96 / Фото: ООО "Мастерская Золотова"

В Барнауле, на ул. Трактовой, 96 (пересечение с ул. Дальней), планируют возвести административное здание и гигантский склад. Проект комплекса представил на градсовете в конце декабря 2023 года архитектор Владимир Золотов. Он напомнил, что этот объект комиссия уже рассматривала, и часть зданий почти достроены. Сейчас же инвестор намерен реализовать второй этап.

"В конце 2022 года проект представили на градсовете. Заказчик планировал выполнить две очереди (два административных здания со складами. – Прим. ред.). Проект согласовали. Но по некоторым техническим причинам инженерного характера в первую очередь начали строить северный блок, а южный остался на вторую. Этот проект был согласован в рабочем порядке в комитете, сейчас мы его рассматриваем", – сказал Владимир Золотов.

Длина каждого склада (как построенного, так и перспективного) превышает 200 метров. По словам Владимира Золотова, на участке выполнены необходимые противопожарные проезды. Все фасады нового корпуса будут выполнены в соответствии с архитектурным решением строящегося блока.

Существующее здание по ул. Трактовой, 96 / Фото: ООО "Мастерская Золотова"

Кстати, сейчас достраиваемый склад имеет открытый тип, но архитектор не исключает, что этот корпус будет зашит.

При обсуждении проекта исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин поинтересовался у Владимира Золотова, почему архитектура проектируемого здания отличается от строящегося. Автор отметил, что попытка привести объекты к одному ритму была:

"На нашем здании хотели сделать две входные группы, но это административно-бытовой корпус, не такая проходимость. Нет такой необходимости".

В результате проект решили согласовать.