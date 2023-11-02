НОВОСТИОбщество

Магазины Adidas могут открыться в России под новым названием

Товар подорожает в пределах 20%

02 ноября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Магазины бренда Adidas, который покинул российский рынок в марте 2022 года, могут открыться в РФ под новым названием весной 2024-го, сообщила агентству ТАСС руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева.

По ее данным, права на субаренду торговых помещений сети выкупила структура владельца "Стокманна" и Lamoda Якова Панченко.

"Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно", – отметила Кермедчиева.

Также она добавила, что в 2024-м вновь заработают десятки магазинов Adidas, запуск начнется с Москвы. Название при этом у перезапущенной сети будет другим, нейтральным, ассортимент останется тем же, а товар подорожает в пределах 20%, заключила Кермедчиева.

В конце октября стало известно, что магазины спортивной одежды Decathlon откроются в России под названием Desport. Торговые точки начнут работу уже в декабре.

Спорт бизнес магазины

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

15:26:41 02-11-2023

А можно не надо?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:35 03-11-2023

Гость (15:26:41 02-11-2023) А можно не надо?... ну не ходите в них

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:03 02-11-2023

С новым названием и с новыми товарами, изготовленными гденить под Москвой ну или в китае)

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:02 02-11-2023

АБИБАС - с вас сто тыщь.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:10 02-11-2023

Абибас))

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:22 02-11-2023

Жалко бескрайний российский рынок терять

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:21 03-11-2023

Ну если честно, то адидас - это оверпрайс с никаким дизайном

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:35:29 03-11-2023

с понижением цены - велком, а так- оставайтесь в европах

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:54:32 03-11-2023

По моему слово Адидас давно себя исчерпало, да и вообще, оно какое то смешное, прибалтийское. Да и три полоски носить западло. Никогда не одену штаны с тремя полосками, это для лохов.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:19 03-11-2023

Гость (16:54:32 03-11-2023) По моему слово Адидас давно себя исчерпало, да и вообще, оно... НАДЕНУ

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров