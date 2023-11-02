Магазины Adidas могут открыться в России под новым названием

Товар подорожает в пределах 20%

02 ноября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Магазины бренда Adidas, который покинул российский рынок в марте 2022 года, могут открыться в РФ под новым названием весной 2024-го, сообщила агентству ТАСС руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева.

По ее данным, права на субаренду торговых помещений сети выкупила структура владельца "Стокманна" и Lamoda Якова Панченко.

"Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно", – отметила Кермедчиева.

Также она добавила, что в 2024-м вновь заработают десятки магазинов Adidas, запуск начнется с Москвы. Название при этом у перезапущенной сети будет другим, нейтральным, ассортимент останется тем же, а товар подорожает в пределах 20%, заключила Кермедчиева.

В конце октября стало известно, что магазины спортивной одежды Decathlon откроются в России под названием Desport. Торговые точки начнут работу уже в декабре.