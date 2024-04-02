Магазины хотят заставить показывать наценку на социально значимые продукты

Это сдержит спекулятивный рост цен на социально значимые продовольственные товары

02 апреля 2024, 16:40, ИА Амител

Куриные яйца / Фото: unsplash.com

Петербургский депутат Андрей Рябоконь разработал проект изменений в федеральное законодательство, предлагающий указывать в магазинах наценку относительно закупочной стоимости социально значимых товаров, пишет "Парламентская газета".

"Повышение цен на продуктовые товары опережает рост доходов. Это болезненно бьет по беднейшим слоям граждан, львиную долю расходов которых составляют продукты. При этом порой рост цен может носить не объективный, а спекулятивный характер", - указал Рябоконь.

Он подчеркнул, что за два года цены на продукты выросли существенно, по некоторым позициям - до 60%. И если на ценниках будут указывать и магазинную наценку, это сдержит спекулятивный рост цен на социально значимые продукты.

Депутат напомнил, какие продукты входят в перечень товаров первой необходимости, на которые можно устанавливать предельно допустимые розничные цены. В этом списке есть говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), курица (не окорочка), мороженая неразделанная рыба, масло сливочное и подсолнечное, молоко, куриные яйца, сахарный песок, соль, черный чай, пшеничная мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.