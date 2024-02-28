В России заметили тенденцию, позволяющую предполагать снижение цен на яйца
Также сообщили результат изучения причин изменения цен на куриные яйца
28 февраля 2024, 14:55, ИА Амител
В России наметилась тенденция к снижению цен на куриные яйца. Об этом глава ФАС Максим Шаскольский рассказал в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте правительства РФ.
Шаскольский отметил, что в России уже принято постановление, которое позволяет регионам оперативно принимать меры для снижения цен и сдерживания торговых наценок.
Глава ФАС уточнил, что в настоящее время такие соглашения действуют в 34 регионах, где ценовые обязательства приняли более 2200 производителей и продавцов.
"Практика заключения соглашений хорошо себя показала именно в работе по стабилизации цен на куриное яйцо. Мы направили в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца, и сейчас наметилась тенденция к снижению цен", – подчеркнул Шаскольский.
Он также отметил, что в ФАС изучили причины изменения цен на куриные яйца.
"Были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен производителей по сравнению с ростом себестоимости и ростом рентабельности в оптовом сегменте", – пояснил глава ведомства.
Ранее сообщалось, что Россия увеличит производство яиц и мяса птицы в 2024 году.
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