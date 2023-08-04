Магазины обяжут указывать цену за килограмм или литр
Чтобы повысить информированность покупателей
04 августа 2023, 10:19, ИА Амител
Магазины обяжут указывать стоимость продукции за килограмм или литр – соответствующий законопроект получил поддержку правового управления Госдумы и может быть принят уже в октябре, пишут "Известия".
Как пояснил автор инициативы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сегодня в магазинах цена за товар не меняется или даже немного уменьшается, но при этом количество продукции сокращается.
"Например, вместо 1 л – 900 или 800 мл", – пояснил депутат, указав, что такая ситуация вызывает раздражение у покупателей.
Зампред комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш уверен, что информированность потребителей вырастет, если магазины будут указывать не просто цену за товар, но и стоимость пропорционально весу, объему или количеству.
"Два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом – 950 мл. Значит, вторая марка дороже. Но с первого взгляда это неочевидно", – отметил парламентарий.
10:35:25 04-08-2023
Первый раз заботу от говорилки-трибунной услышал.
10:45:40 04-08-2023
Всех на Лады/Москвичи/Волги, дружественных Китайских производителей!
10:52:16 04-08-2023
Да уже обязывали лет 5 назад! И что?
11:22:55 04-08-2023
Обяжите магазины размещать ценники на товар на полке с товаром, а не как в Мария Ра - в пределах видимости. И названия продукта печатать не так, как у вас заведенов в ваших Сках, а в соответствии с названием на этикетке продукта. Что такое "Кур.дыр.пыр.зам.б/г." на ценнике?
11:36:27 04-08-2023
Гость (11:22:55 04-08-2023) Обяжите магазины размещать ценники на товар на полке с товар... Мария ра это вообще жуть. Половины ценников просто нет. А если найти сотрудника и спросить цену, она так облает, что не рад будешь
12:50:47 04-08-2023
Гость (11:36:27 04-08-2023) Мария ра это вообще жуть. Половины ценников просто нет. А ес... Фотография товара или видео, и жалоба) Или угроза жалобы. В Магните, который ну очень любит лепить на ценник одно, а продавать по совсем другой цене, разницу возвращают наличкой без звука. Если нет ценника - магазин нахлобучат, так что, скорее всего, магазину будет выгоднее с вами договориться.
11:33:12 04-08-2023
Хороший закон, нужен. Цена должна быть везде указана одинаково, а то где-то за килограмм, где-то за 100 грам, как тут покупателю перестроиться. Вчера покупали в ленте сыр в упаковке, цена была указанна за 100 грамм, а колбасу в упаковке цена за штуку, если граммовка разная у сыра, значит на каждую упаковку надо наклеить ценник, покупатель не должен ходить с калькулятором и стоять высчитывать цену.
13:55:24 04-08-2023
Гость (11:33:12 04-08-2023) Хороший закон, нужен. Цена должна быть везде указана одинако... да, я беру часто калькулятор или на телефоне считаю цену на кг))
14:55:25 04-08-2023
Гость (11:33:12 04-08-2023) Хороший закон, нужен. Цена должна быть везде указана одинако... Ну в уме посчитать тоже иногда полезно, а то мозги закиснут если все готовое подавать
12:38:29 04-08-2023
насмешили или порадовали, скорей рассмешили. озаботились?? дно пробили заботами. Прочесть состав, срок годности, найти производителя на упаковке без лупы невозможно, вот что народ пытается рассмотреть, ценообразование товара, граждане уже поняли депутатов не интересует они дипутаты на гособеспечении, мы за них их стол оплачиваем
14:09:36 04-08-2023
А не проще вернуть товары в кг и литрах, а не дурить народ, выщитывать эти граммы и мл. Взять для примера водку, исторический факт. Еë привели к единому знаменателю 40 градусов. Хотя наши производители и этого не соблюдают.