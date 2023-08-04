Магазины обяжут указывать цену за килограмм или литр

Чтобы повысить информированность покупателей

04 августа 2023, 10:19, ИА Амител

Фото: amic.ru

Магазины обяжут указывать стоимость продукции за килограмм или литр – соответствующий законопроект получил поддержку правового управления Госдумы и может быть принят уже в октябре, пишут "Известия".

Как пояснил автор инициативы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сегодня в магазинах цена за товар не меняется или даже немного уменьшается, но при этом количество продукции сокращается.

"Например, вместо 1 л – 900 или 800 мл", – пояснил депутат, указав, что такая ситуация вызывает раздражение у покупателей.

Зампред комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш уверен, что информированность потребителей вырастет, если магазины будут указывать не просто цену за товар, но и стоимость пропорционально весу, объему или количеству.