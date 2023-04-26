Магазины Zara начнут открываться в России под новым названием 27 апреля

Первым бренд Maag смогут оценить жители Москвы и Подмосковья

26 апреля 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Магазины бренда Maag, который заменит ушедшую из России Zara, начнут открываться в торговых центрах Москвы и Подмосковья 27 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости.

Так, в ТЦ "Авиапарк" 27 апреля начнут работать магазины Maag, Dub и Vilet. Собеседники в Crocus Group подтвердили открытие Maag в торговых центрах Vegas в тот же день.

Напомним, что группа Inditex, которой принадлежат магазины одежды брендов Zara, Pull&Bear, Bershka и другие, ушла из России. 30 марта российские власти одобрили продажу бизнеса. Так, Bershka станет Ecru, Pull&Bear переименуют в DUB, а Zara – в Maag. Вещи для торговых точек будут производить в Турции и Китае.