Геомагнитная обстановка будет неспокойной в течение сентября, говорят специалисты

11 сентября 2023, 12:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новая магнитная буря может обрушиться на Землю уже 11 сентября, пишут СМИ. Как сообщает Vesiskitim.ru, солнечные вспышки продолжают влиять на нашу планету. Их воздействие могут ощутить на себе метеозависимые люди.

О том, какой по мощности будет магнитная буря 11 сентября и как себя от нее уберечь, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что 11 сентября будет магнитная буря? Не совсем. То, что в СМИ называют магнитной бурей, на самом деле ею не является: недостаточно мощности. Это лишь геомагнитные колебания. Впрочем, есть теория, что метеозависимые люди могут ощущать и такие изменения магнитосферы.

2 Насколько мощными будут магнитные возмущения 11 сентября? Максимум, который прогнозируют специалисты 11 сентября, – это три балла. Такую мощность классифицируют как незначительные колебания. Ожидается, что пик геомагнитных возмущений произойдет вечером – с 21 часа и до полуночи по московскому времени. В остальное время уровень колебаний будет держаться между 1 и 2 баллами.

3 Какого числа следующая серьезная магнитная буря? Ожидается, что более весомые геомагнитные колебания произойдут через пару дней. 13 сентября мощность волн составит 4 балла, а 14 сентября может вырасти и до пяти баллов. Активность Солнца будет переменчивой в эти дни.

4 Чем опасны магнитные бури и как они на нас влияют? На этот счет есть разные мнения. Многие ученые считают, что влияние магнитных бурь – это миф. По их мнению, активность Солнца вообще никак не влияет на человека. Но некоторые специалисты уверены, что все совсем наоборот. По их словам, наиболее подвержены воздействию колебаний люди, имеющие хронические заболевания, пациенты со слабым иммунитетом и метеозависимые. Во время магнитных бурь они жалуются на головную боль, апатию, тошноту и плохую продуктивность.