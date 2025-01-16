По данным СМИ, метеозависимым людям предстоит готовиться к тяжелому периоду

16 января 2025, 14:40, ИА Амител

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Об очередном всплеске магнитной активности на Земле предупреждают СМИ. Сообщается, что причиной может стать корональная дыра на Солнце, которую зафиксировали на днях.

О том, будет ли 16 января 2025 года магнитная буря и насколько мощной она может стать, – в материале amic.ru.

1 Что за корональную дыру нашли на Солнце? Об обнаружении корональной дыры на нашей звезде стало известно 13 января. Сообщалось, что размер пятна достиг примерно четверти окружности Солнца. Ученые предупреждали, что такое положение дел может повлиять на работу спутников и связи. При этом в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили , что корональные дыры обычно возникают, когда Солнце находится в спокойном состоянии. Там допустили, что возникший солнечный ветер может "напрячь" магнитосферу Земли, но вряд ли приведет к серьезным магнитным бурям.

2 Почему 16 января 2025 года Землю может накрыть магнитная буря? О том, что корональные дыры могут стать причиной увеличения количества магнитных бурь. Например, материал об этом на днях выпустило издание Life.ru . В нем утверждается, что образование дыр вызывает сильные солнечные ветры. А они, в свою очередь, способны вызывать серьезные магнитные бури. Но при этом прогнозы конкретно на 16 января никак не связаны с корональной дырой. Просто в ряде изданий сообщили, что вероятность космической непогоды будет высокой в этот день. Подчеркиваем: это данные СМИ, а не официальная информация от ученых.

3 Так будет ли магнитная буря 16 января 2025 года? не будет. Ожидается, что мощность геовозмущений в течение всего дня будет оставаться в "зеленой" зоне. Это означает, что никакой угрозы нет. Из прогноза Лаборатории солнечной астрономии следует, что никакой бури в этот день все же. Ожидается, что мощность геовозмущений в течение всего дня будет оставаться в "зеленой" зоне. Это означает, что никакой угрозы нет. Ученые дают следующий расклад по вероятностям на четверг: магнитосфера будет спокойной – 73%;

будут возмущения – 20%;

будет магнитная буря – 7%.