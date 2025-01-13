Впереди сильные магнитные бури? На Солнце возникла корональная дыра

Это явление может отразиться на состоянии метеозависимых людей

13 января 2025, 17:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

На Солнце обнаружена крупная корональная дыра, охватывающая около четверти его окружности. Это явление может повлиять на работу спутников, GPS и связи, а также отразиться на состоянии метеозависимых людей – магнитные бури могут возникать значительно чаще.

По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, корональные дыры возникают на относительно спокойном Солнце, когда активность звезды снижается, пишет РИА Новости.

По словам Богачева, несмотря на заметное ускорение солнечного ветра, ожидаемого на этой неделе, – с 400 до 600 километров в секунду – вероятность серьезных магнитных бурь остается низкой.

"Солнечный ветер приведет к ухудшению обстановки в магнитосфере Земли, но вряд ли вызовет магнитные бури", – отметил Богачев.

Он добавил, что подобные явления иногда вызывают сильные бури (до третьего уровня), однако пока слишком много неопределенностей, чтобы дать точный прогноз.