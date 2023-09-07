Магнитная буря 7 сентября. Насколько мощной она будет и как на нас повлияет?
Возмущения магнитного поля Земли будут продолжаться весь день, прогнозируют специалисты
07 сентября 2023, 12:14, ИА Амител
Фото: unsplash.com
На Солнце произошло сразу несколько мощных вспышек. Самая опасная из них достигла уровня мощности M1.03, пишет "МК". Из-за возросшей солнечной активности возмутилось и магнитное поле Земли. Теперь специалисты прогнозируют магнитные бури на этой неделе.
О том, какой по мощности будет магнитная буря 7 сентября, как на нас повлияет и когда закончится, читайте на amic.ru.
1
Что за магнитная буря будет 7 сентября 2023 года?
Геомагнитные возмущения, вызванные вспышками на Солнце, начнутся с самого утра. Ожидается, что это будут короткие всплески, но таких "ударов" будет много.
2
Насколько мощной будет магнитная буря 7 сентября?
Мощность геомагнитных "ударов" будет достигать 2 и 3 баллов в течение дня, прогнозируют специалисты. На самом деле, это не слишком серьезный уровень: формально это даже не считается магнитной бурей.
В течение лета 2023 года геомагнитное поле нашей планеты испытывало и куда более мощные возмущения. Так что поводов для паники нет.
3
Когда закончится эта магнитная буря?
Возмущения магнитного поля Земли будут продолжаться в течение всего дня 7 сентября, считают эксперты.
4
Как магнитная буря 7 сентября повлияет на людей?
Ученые до сих пор спорят о том, влияют ли магнитные бури на человека. Сторонники воздействия солнечных вспышек считают, что наиболее подвержены риску люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Также эффект Солнца могут ощущать на себе метеозависимые люди.
Чаще всего они жалуются на отсутствие сил, головокружение и головную боль, а также низкую работоспособность.
5
Что нужно делать, чтобы спокойно пережить магнитную бурю?
Врачи дают довольно общие советы. Так, во время магнитных бурь (да и в любое другое время) нужно обязательно соблюдать режим сна, чтобы чувствовать себя хорошо. Кроме того, следует избегать злоупотребления алкоголем. Важно также пить достаточное количество жидкости. Естественно, полезными будут занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.
Все это поможет остаться в тонусе и уменьшить эффект от магнитной бури.
Комментарии 0