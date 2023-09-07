Возмущения магнитного поля Земли будут продолжаться весь день, прогнозируют специалисты

07 сентября 2023, 12:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На Солнце произошло сразу несколько мощных вспышек. Самая опасная из них достигла уровня мощности M1.03, пишет "МК". Из-за возросшей солнечной активности возмутилось и магнитное поле Земли. Теперь специалисты прогнозируют магнитные бури на этой неделе.

О том, какой по мощности будет магнитная буря 7 сентября, как на нас повлияет и когда закончится, читайте на amic.ru.

1 Что за магнитная буря будет 7 сентября 2023 года? Геомагнитные возмущения, вызванные вспышками на Солнце, начнутся с самого утра. Ожидается, что это будут короткие всплески, но таких "ударов" будет много.

2 Насколько мощной будет магнитная буря 7 сентября? Мощность геомагнитных "ударов" будет достигать 2 и 3 баллов в течение дня, прогнозируют специалисты. На самом деле, это не слишком серьезный уровень: формально это даже не считается магнитной бурей. В течение лета 2023 года геомагнитное поле нашей планеты испытывало и куда более мощные возмущения. Так что поводов для паники нет.

3 Когда закончится эта магнитная буря? Возмущения магнитного поля Земли будут продолжаться в течение всего дня 7 сентября, считают эксперты.

4 Как магнитная буря 7 сентября повлияет на людей? Ученые до сих пор спорят о том, влияют ли магнитные бури на человека. Сторонники воздействия солнечных вспышек считают, что наиболее подвержены риску люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Также эффект Солнца могут ощущать на себе метеозависимые люди. Чаще всего они жалуются на отсутствие сил, головокружение и головную боль, а также низкую работоспособность.