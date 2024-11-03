Магнитная буря может обрушиться на Алтайский край в ближайшее время
Ее мощность может достигнуть 4 баллов
03 ноября 2024, 11:50, ИА Амител
Солнце / Фото: JOHN TOWNER / unsplash.com
Магнитная буря ожидается на Земле 3 и 4 ноября, пишет "МК".
По прогнозам, первая половина воскресенья будет спокойной, но к вечеру вероятность бури возрастет до 25%.
В ночь на понедельник геомагнитная обстановка ухудшится, и мощность бури достигнет 4 баллов.
Однако днем К-индекс снизится до двух баллов, что указывает на приближение геомагнитного спокойствия.
При этом специалисты предупреждают о непредсказуемости солнечной активности и рекомендуют метеозависимым людям полноценно отдыхать, высыпаться и вести здоровый образ жизни.
16:43:41 03-11-2024
4 балла это не буря, статья фэйк-пугалка для людей