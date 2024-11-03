Магнитная буря может обрушиться на Алтайский край в ближайшее время

Ее мощность может достигнуть 4 баллов

03 ноября 2024, 11:50, ИА Амител

Солнце / Фото: JOHN TOWNER / unsplash.com

Магнитная буря ожидается на Земле 3 и 4 ноября, пишет "МК".

По прогнозам, первая половина воскресенья будет спокойной, но к вечеру вероятность бури возрастет до 25%.

В ночь на понедельник геомагнитная обстановка ухудшится, и мощность бури достигнет 4 баллов.

Однако днем К-индекс снизится до двух баллов, что указывает на приближение геомагнитного спокойствия.

При этом специалисты предупреждают о непредсказуемости солнечной активности и рекомендуют метеозависимым людям полноценно отдыхать, высыпаться и вести здоровый образ жизни.