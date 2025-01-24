Магнитная буря на сутки накроет Землю 24 января

К 22:00 возбуждение магнитосферы Земли достигнет 4 баллов, а после будет лишь усиливаться

24 января 2025, 14:30, ИА Амител

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Магнитная буря уровня G1 накроет Землю уже вечером в пятницу, 24 января. Как сообщает Rostovgazeta со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она продлится около суток.

Солнечная активность начнет проявляться в пятницу вечером, 24 января. Примерно к 22:00 по времени Алтайского края возбуждение магнитосферы Земли достигнет 4 баллов из 9 возможных, а после будет расти до 5,5 балла, до уровня бури G1. Закончится она лишь вечером в субботу, 25 января.

Затяжная магнитная буря может вызвать недомогание и другие проблемы со здоровьем. В эти дни жителям региона рекомендуется тщательнее следить за своим самочувствием.