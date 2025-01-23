Правда ли, что 24 января на Землю обрушится магнитная буря из-за солнечного выброса?
Существует даже вероятность полярных сияний
23 января 2025, 12:50, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Магнитная буря может обрушиться на Землю уже в пятницу, 24 января 2025 года. Об очередной угрозе сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Причиной может стать солнечная вспышка, которая произошла еще 21 января и вызвала сильнейший выброс плазмы.
О том, ждать ли магнитную бурю 24 января и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.
1
Будет ли магнитная буря 24 января 2025 года?
Точно сказать трудно – конкретных указаний о магнитной буре в прогнозе от Лаборатории солнечной астрономии нет. Специалисты лишь рассчитали вероятность разных сценариев.
24% эксперты дают на то, что магнитосфера Земли будет спокойной в этот день. С вероятностью 35% нас ждут геомагнитные возмущения. Наконец, вероятность магнитной бури 24 января составляет 41%.
Так что шанс на приход магнитной бури весьма серьезный.
2
Во сколько может начаться магнитная буря в пятницу, 24 января?
По данным ученых, геомагнитные возмущения усилятся во второй половине дня, ближе к 18:00 по московскому времени.
3
Какой мощности может достичь магнитная буря 24 января?
В прогнозе на 24 января показатели возможных геоударов достаточно умеренные – они находятся в "желтой" зоне и даже не приближаются к уровню G1, обозначающему слабую бурю.
Но днем ранее специалисты лаборатории предупреждали, что вполне вероятна и средняя буря мощности G2.
4
Правда ли, что 25 января магнитная буря будет еще мощнее?
Судя по прогнозу, да. Ожидается, что в субботу вероятность магнитной бури будет намного выше, а ее мощность – больше.
Так, шанс на то, что магнитосфера останется спокойной, оценивают в 0%. Зато вероятность магнитной бури составляет 65%.
При этом мощность геоударов перейдет в "красную" зону и достигнет показателя G1. Ожидается, что обстановка нормализуется лишь ближе к концу дня.
5
Что нужно делать во время магнитной бури, чтобы не чувствовать себя плохо?
Медики до сих пор не выражают уверенности в том, что магнитные бури способны серьезным образом повлиять на организм человека. Поэтому они ограничиваются общими советами. Чтобы чувствовать себя нормально во время магнитной бури, достаточно соблюдать режим сна и питания, не пренебрегать физической активностью и проводить время на свежем воздухе. А главное – не нужно лишний раз накручивать себя по этому поводу.
12:54:29 23-01-2025
и вот какой негодяй на выходные шторм могнитный заказал ?
16:25:37 23-01-2025
К бурям заранее не готовимся. а потом расхлебываем пос
ледствия. :(
21:09:02 23-01-2025
Как же вы задолбали своими бурями вы сначала освободите мусор на всей планете
00:45:22 24-01-2025
Я их чувствую
11:53:52 24-01-2025
Алёна (21:09:02 23-01-2025) Как же вы задолбали своими бурями вы сначала освободите мусо... Освободить мусор? Он что в плену? )))
17:04:35 24-01-2025
Кого то мусор задолбал, кого то бури магнитные, а меня соседка сверху
17:56:28 24-01-2025
Сова (17:04:35 24-01-2025) Кого то мусор задолбал, кого то бури магнитные, а меня сосед... Это она подо мной кричит. Извини, лупоглазая, постараемся быть тише.
17:18:11 24-01-2025
А интернет не работает уже час не сотовая связь не вайфай)
18:00:22 24-01-2025
Musik (12:54:29 23-01-2025) и вот какой негодяй на выходные шторм могнитный заказал ?... ты XD
10:52:19 25-01-2025
Я не знаю как это работает но реально мне с 18-00 стала плохо и всю ночь мучиит голова болит