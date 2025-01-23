Существует даже вероятность полярных сияний

23 января 2025, 12:50, ИА Амител

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Магнитная буря может обрушиться на Землю уже в пятницу, 24 января 2025 года. Об очередной угрозе сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Причиной может стать солнечная вспышка, которая произошла еще 21 января и вызвала сильнейший выброс плазмы.

О том, ждать ли магнитную бурю 24 января и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 24 января 2025 года? Точно сказать трудно – конкретных указаний о магнитной буре в прогнозе от Лаборатории солнечной астрономии нет. Специалисты лишь рассчитали вероятность разных сценариев. 24% эксперты дают на то, что магнитосфера Земли будет спокойной в этот день. С вероятностью 35% нас ждут геомагнитные возмущения. Наконец, вероятность магнитной бури 24 января составляет 41%. Так что шанс на приход магнитной бури весьма серьезный.

2 Во сколько может начаться магнитная буря в пятницу, 24 января? По данным ученых, геомагнитные возмущения усилятся во второй половине дня, ближе к 18:00 по московскому времени.

3 Какой мощности может достичь магнитная буря 24 января? В прогнозе на 24 января показатели возможных геоударов достаточно умеренные – они находятся в "желтой" зоне и даже не приближаются к уровню G1, обозначающему слабую бурю. Но днем ранее специалисты лаборатории предупреждали, что вполне вероятна и средняя буря мощности G2.

4 Правда ли, что 25 января магнитная буря будет еще мощнее? Судя по прогнозу, да. Ожидается, что в субботу вероятность магнитной бури будет намного выше, а ее мощность – больше. Так, шанс на то, что магнитосфера останется спокойной, оценивают в 0%. Зато вероятность магнитной бури составляет 65%. При этом мощность геоударов перейдет в "красную" зону и достигнет показателя G1. Ожидается, что обстановка нормализуется лишь ближе к концу дня.