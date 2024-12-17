Магнитная буря началась на Земле 17 декабря
Возмущения геомагнитного поля будут недолгими
17 декабря 2024, 16:32, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Магнитная буря класса G1 накрыла Землю 17 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.
"В 8 часов 21 минуту по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1", – сообщил Леус.
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, мощность солнечной вспышки не превысит пяти баллов. После 15:00 по московскому времени сила геомагнитных возмущений пойдет на спад и достигнет отметки в четыре балла.
Комментарии 0