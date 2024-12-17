Возмущения геомагнитного поля будут недолгими

17 декабря 2024, 16:32, ИА Амител

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Магнитная буря класса G1 накрыла Землю 17 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

"В 8 часов 21 минуту по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1", – сообщил Леус.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, мощность солнечной вспышки не превысит пяти баллов. После 15:00 по московскому времени сила геомагнитных возмущений пойдет на спад и достигнет отметки в четыре балла.