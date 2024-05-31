Мощная магнитная буря накроет Землю после солнечных выбросов

Активность Солнца продолжается

31 мая 2024, 07:50, ИА Амител

Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/1262012

После выброса корональной массы на Солнце 29 мая на Земле началось возмущение магнитного поля, сообщает ТАСС со ссылкой на Гелиогеофизическую службу Института прикладной геофизики (ИПГ).

Ученые прогнозируют, что 31 мая – 1 июня ожидается магнитная буря, которая может достигнуть уровня G3 (сильный). Вспышка на Солнце класса Х1.4/2B 29 мая может вызвать умеренное или сильное возмущение геомагнитного поля.

29 мая на Солнце произошло восемь вспышек, одна из которых была самого высокого класса Х. Активность Солнца продолжается.

В начале мая на Солнце произошли мощнейшие вспышки, которые вызвали сильнейшую магнитную бурю на Земле 11 мая.