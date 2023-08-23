Магнитная буря накроет Алтайский край к этим выходным

Согласно оценке специалистов, возмущение уровня G1 ожидается уже в эту субботу, 26 августа

23 августа 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщают о предстоящей магнитной буре. Согласно оценке специалистов, возмущение уровня G1 ожидается уже в эту субботу, 26 августа.

Буря будет сравнительно слабой — ее мощность составит всего 4 балла, что является довольно низким показателем. Несмотря на это жители Алтайского края с метеочувствительностью могут ощутить ее воздействие — это перепады давление, головные боли и головокружение.

Также внимание должны обратить люди с предрасположенностью к мигрени и заболеваниям сердца и сосудов. В период магнитных бурь врачи советуют больше гулять, снизить физическую активность и пить больше воды.