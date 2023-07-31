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Мощная магнитная буря 1 августа. Как она на нас повлияет и когда будет ее пик?

Солнце будет очень активным, предупреждают специалисты

31 июля 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

1 августа ожидается мощная магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Уже известно, какой будет мощность геомагнитных возмущений и когда настанет их пик.

О том, какой будет магнитная буря 1 августа 2023 года и что нужно сделать, чтобы ее пережить.

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Когда ожидается мощная магнитная буря?

С 1 по 2 августа 2023 года. Геомагнитные возмущения будут настолько мощными, что в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца их уже классифицируют как полноценную магнитную бурю.
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Насколько мощной будет магнитная буря 1 августа 2023 года?

Мощность возмущений составит 5 баллов. Специалисты классифицируют это как "слабую" магнитную бурю первого уровня.
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Когда ожидается пик магнитной бури 1 августа?

Пик солнечной активности продлится с 09:00 до 12:00 по московскому времени.
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Действительно ли магнитные бури сильно влияют на людей?

Это спорный вопрос. Есть как сторонники, так и противники теории влияния магнитных бурь на человека. Первые не сомневаются, что геомагнитные возмущения сильно влияют на людей и их самочувствие. Вторые убеждены, что это все неправда.
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На что жалуются метеозависимые люди во время магнитных бурь?

  • головная боль, головокружение;
  • резкие скачки артериального давления;
  • тахикардия;
  • затрудненное дыхание;
  • бессонница;
  • раздражительность и тревожность;
  • переутомление;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.
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Что нельзя делать во время магнитной бури?

Те, кто верит в сильнейшее воздействие магнитных бурь, не советуют во время "шторма" работать с техникой. Также не рекомендуется садиться за руль без крайней необходимости. И вообще, сторонники теории магнитных бурь считают, что в нестабильные периоды лучше не заниматься делами, в которых нужна максимальная концентрация.
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Как пережить магнитную бурю?

Врачи дают лишь общие советы, которые актуальные и безо всяких магнитных бурь. Так, рекомендуется не злоупотреблять алкоголем, пить больше воды, не есть много жареного и соленого. Считается, что лучший досуг во время магнитной бури – прогулка на свежем воздухе или занятия спортом.
Фото: amic.ru

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магнитные бури

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