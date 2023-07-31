Солнце будет очень активным, предупреждают специалисты

31 июля 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: pixabay.com

1 августа ожидается мощная магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Уже известно, какой будет мощность геомагнитных возмущений и когда настанет их пик.

О том, какой будет магнитная буря 1 августа 2023 года и что нужно сделать, чтобы ее пережить.

1 Когда ожидается мощная магнитная буря? С 1 по 2 августа 2023 года. Геомагнитные возмущения будут настолько мощными, что в . Геомагнитные возмущения будут настолько мощными, что в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца их уже классифицируют как полноценную магнитную бурю.

2 Насколько мощной будет магнитная буря 1 августа 2023 года? Мощность возмущений составит 5 баллов. Специалисты классифицируют это как "слабую" магнитную бурю первого уровня.

3 Когда ожидается пик магнитной бури 1 августа? Пик солнечной активности продлится с 09:00 до 12:00 по московскому времени.

4 Действительно ли магнитные бури сильно влияют на людей? Это спорный вопрос. Есть как сторонники, так и противники теории влияния магнитных бурь на человека. Первые не сомневаются, что геомагнитные возмущения сильно влияют на людей и их самочувствие. Вторые убеждены, что это все неправда.

5 На что жалуются метеозависимые люди во время магнитных бурь? головная боль, головокружение;

резкие скачки артериального давления;

тахикардия;

затрудненное дыхание;

бессонница;

раздражительность и тревожность;

переутомление;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

6 Что нельзя делать во время магнитной бури? Те, кто верит в сильнейшее воздействие магнитных бурь, не советуют во время "шторма" работать с техникой. Также не рекомендуется садиться за руль без крайней необходимости. И вообще, сторонники теории магнитных бурь считают, что в нестабильные периоды лучше не заниматься делами, в которых нужна максимальная концентрация.