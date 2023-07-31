Мощная магнитная буря 1 августа. Как она на нас повлияет и когда будет ее пик?
Солнце будет очень активным, предупреждают специалисты
31 июля 2023, 16:10, ИА Амител
Фото: pixabay.com
1 августа ожидается мощная магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Уже известно, какой будет мощность геомагнитных возмущений и когда настанет их пик.
О том, какой будет магнитная буря 1 августа 2023 года и что нужно сделать, чтобы ее пережить.
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Когда ожидается мощная магнитная буря?
С 1 по 2 августа 2023 года. Геомагнитные возмущения будут настолько мощными, что в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца их уже классифицируют как полноценную магнитную бурю.
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Насколько мощной будет магнитная буря 1 августа 2023 года?
Мощность возмущений составит 5 баллов. Специалисты классифицируют это как "слабую" магнитную бурю первого уровня.
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Когда ожидается пик магнитной бури 1 августа?
Пик солнечной активности продлится с 09:00 до 12:00 по московскому времени.
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Действительно ли магнитные бури сильно влияют на людей?
Это спорный вопрос. Есть как сторонники, так и противники теории влияния магнитных бурь на человека. Первые не сомневаются, что геомагнитные возмущения сильно влияют на людей и их самочувствие. Вторые убеждены, что это все неправда.
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На что жалуются метеозависимые люди во время магнитных бурь?
- головная боль, головокружение;
- резкие скачки артериального давления;
- тахикардия;
- затрудненное дыхание;
- бессонница;
- раздражительность и тревожность;
- переутомление;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
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Что нельзя делать во время магнитной бури?
Те, кто верит в сильнейшее воздействие магнитных бурь, не советуют во время "шторма" работать с техникой. Также не рекомендуется садиться за руль без крайней необходимости. И вообще, сторонники теории магнитных бурь считают, что в нестабильные периоды лучше не заниматься делами, в которых нужна максимальная концентрация.
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Как пережить магнитную бурю?
Врачи дают лишь общие советы, которые актуальные и безо всяких магнитных бурь. Так, рекомендуется не злоупотреблять алкоголем, пить больше воды, не есть много жареного и соленого. Считается, что лучший досуг во время магнитной бури – прогулка на свежем воздухе или занятия спортом.
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