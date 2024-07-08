Магнитная буря накроет Барнаул днем 8 июля

С 13:00 до 19:00 ожидаются небольшие возмущения силой 4 балла

08 июля 2024, 12:42, ИА Амител

Изображение Солнца / Фото: pixabay.com

В Барнауле днем 8 июля ожидаются незначительные геомагнитные возмущения, которые могут стать причиной ухудшения самочувствия некоторых жителей, сообщает сервис Gismeteo.

"С 13:00 до 19:00 ожидаются небольшие возмущения силой 4 балла, после их сила снизится до 3 баллов", – отмечается на сайте.

9 и 10 июля солнечная активность будет низкой – от 1 до 3 баллов.

Напомним, воздействие магнитных бурь на человека все еще не доказано наукой, а многие ученые сомневаются, что это влияние реально. Поэтому они дают только общие рекомендации: держать организм в тонусе, высыпаться, пить достаточно воды и не злоупотреблять вредными привычками.