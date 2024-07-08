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Магнитная буря накроет Барнаул днем 8 июля

С 13:00 до 19:00 ожидаются небольшие возмущения силой 4 балла

08 июля 2024, 12:42, ИА Амител

Изображение Солнца / Фото: pixabay.com
Изображение Солнца / Фото: pixabay.com

В Барнауле днем 8 июля ожидаются незначительные геомагнитные возмущения, которые могут стать причиной ухудшения самочувствия некоторых жителей, сообщает сервис Gismeteo.

"С 13:00 до 19:00 ожидаются небольшие возмущения силой 4 балла, после их сила снизится до 3 баллов", – отмечается на сайте.

9 и 10 июля солнечная активность будет низкой – от 1 до 3 баллов.

Напомним, воздействие магнитных бурь на человека все еще не доказано наукой, а многие ученые сомневаются, что это влияние реально. Поэтому они дают только общие рекомендации: держать организм в тонусе, высыпаться, пить достаточно воды и не злоупотреблять вредными привычками.

Уличный термометр / Фото: pxhere.com

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Барнаул космос

Комментарии 4

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Мусик

12:50:40 08-07-2024

буря мглою небо кроет...
метеозависимым укутываться в белые простыни и выдвигаться в сторону кладбища.

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Гость

20:00:38 08-07-2024

И все такие красноречивые, обхохочешься... Глупости морозить мастаки (((

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uiser

18:35:02 08-07-2024

странно как-то 🤔...Магнитная буря какая-то избирательная, она будет только в Барнауле, при этом не затрагивая другие населённые пункты Алтайского края

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Гость

01:04:04 09-07-2024

неверная информация. по показателям всех служб ГМ активность не выше обычного, нет никаких бурь. зачем редакция намеренно повышает тревожность у населения?

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