Магнитная буря накроет Барнаул днем 8 июля
С 13:00 до 19:00 ожидаются небольшие возмущения силой 4 балла
08 июля 2024, 12:42, ИА Амител
В Барнауле днем 8 июля ожидаются незначительные геомагнитные возмущения, которые могут стать причиной ухудшения самочувствия некоторых жителей, сообщает сервис Gismeteo.
"С 13:00 до 19:00 ожидаются небольшие возмущения силой 4 балла, после их сила снизится до 3 баллов", – отмечается на сайте.
9 и 10 июля солнечная активность будет низкой – от 1 до 3 баллов.
Напомним, воздействие магнитных бурь на человека все еще не доказано наукой, а многие ученые сомневаются, что это влияние реально. Поэтому они дают только общие рекомендации: держать организм в тонусе, высыпаться, пить достаточно воды и не злоупотреблять вредными привычками.
12:50:40 08-07-2024
буря мглою небо кроет...
метеозависимым укутываться в белые простыни и выдвигаться в сторону кладбища.
20:00:38 08-07-2024
И все такие красноречивые, обхохочешься... Глупости морозить мастаки (((
18:35:02 08-07-2024
странно как-то 🤔...Магнитная буря какая-то избирательная, она будет только в Барнауле, при этом не затрагивая другие населённые пункты Алтайского края
01:04:04 09-07-2024
неверная информация. по показателям всех служб ГМ активность не выше обычного, нет никаких бурь. зачем редакция намеренно повышает тревожность у населения?