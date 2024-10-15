Магнитная буря накроет Россию в ночь на 16 октября

Возмущение магнитосферы постепенно будет снижаться

15 октября 2024, 17:46, ИА Амител

Вспышки на солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/783642

На Землю надвигается очередная магнитная буря. Об этом сообщает "Ростовгазета".

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, после полуночи 16 октября глобальный планетарный индекс геомагнитной активности Kp достигнет пяти единиц, что соответствует уровню силы G1.

По прогнозам ученых, магнитная буря ожидается в период с 00:00 до 06:00 по московскому времени 16 октября. В это время показатель Kp составит около пяти единиц.

Затем возмущение магнитосферы Земли немного снизится – до четырех единиц.