Магнитная буря накроет Россию в ночь на 16 октября
Возмущение магнитосферы постепенно будет снижаться
15 октября 2024, 17:46, ИА Амител
Вспышки на солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/783642
На Землю надвигается очередная магнитная буря. Об этом сообщает "Ростовгазета".
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, после полуночи 16 октября глобальный планетарный индекс геомагнитной активности Kp достигнет пяти единиц, что соответствует уровню силы G1.
По прогнозам ученых, магнитная буря ожидается в период с 00:00 до 06:00 по московскому времени 16 октября. В это время показатель Kp составит около пяти единиц.
Затем возмущение магнитосферы Земли немного снизится – до четырех единиц.
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