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NASA отправило аппарат для поиска жизни на спутнике Юпитера

Ученые предполагают, что воды на спутнике в два раза больше, чем на Земле

15 октября 2024, 14:45, ИА Амител

Космос и Земля / Фото: unsplash.com
Космос и Земля / Фото: unsplash.com

NASA запустило космический аппарат Europa Clipper для изучения подледного океана спутника Юпитера – Европы. Об этом сообщили на официальном сайте космического агентства. 

Europa Clipper – первый аппарат NASA, разработанный для изучения ледяных океанов в пределах Солнечной системы и возможных условий для жизни на Европе.

Данные об океане, скрытом под толстой ледяной оболочкой спутника, будут собирать девять научных приборов на борту аппарата.

Европа – один из четырех крупнейших спутников Юпитера. Небесное тело покрыто ледяной корой, под которой скрывается океан жидкой воды. Ученые рассматривают его как место, где может существовать внеземная жизнь.

космос Наука

Комментарии 9

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Мусик

14:49:44 15-10-2024

амеры луну освоили, загаживать европу взялись.

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Сергей

16:04:29 15-10-2024

Мусик (14:49:44 15-10-2024) амеры луну освоили, загаживать европу взялись.... Завидно, да? 😂😂😂

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Гость

16:40:27 15-10-2024

Сергей (16:04:29 15-10-2024) Завидно, да? 😂😂😂... Так завидно, так завидно, так завидно:пиндосы на Юпитер за водой полетели

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Гость

15:14:58 15-10-2024

Пожалуй, надо перечитать "2010: Одиссея Два" Артура Кларка

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Гость

16:03:00 15-10-2024

какая то фигня. на Земле бардак, смысл лететь куда-то, если тут можно подмести. Или как история с Версалем?

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Гость

16:45:25 15-10-2024

Потому что на этой планете разумно жизни нет.

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Гость

16:46:23 15-10-2024

На ближайшей Луне делать нечего. На Марсе разве что картошку садить, а с Юпитера перспектива воду возить. Пиндосы, они шустрые...

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Кхм...

17:13:57 15-10-2024

Есть вода - есть жизнь.

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Гость

21:36:00 15-10-2024

Повезли демократию

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