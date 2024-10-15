NASA отправило аппарат для поиска жизни на спутнике Юпитера
Ученые предполагают, что воды на спутнике в два раза больше, чем на Земле
15 октября 2024, 14:45, ИА Амител
NASA запустило космический аппарат Europa Clipper для изучения подледного океана спутника Юпитера – Европы. Об этом сообщили на официальном сайте космического агентства.
Europa Clipper – первый аппарат NASA, разработанный для изучения ледяных океанов в пределах Солнечной системы и возможных условий для жизни на Европе.
Данные об океане, скрытом под толстой ледяной оболочкой спутника, будут собирать девять научных приборов на борту аппарата.
Европа – один из четырех крупнейших спутников Юпитера. Небесное тело покрыто ледяной корой, под которой скрывается океан жидкой воды. Ученые рассматривают его как место, где может существовать внеземная жизнь.
14:49:44 15-10-2024
амеры луну освоили, загаживать европу взялись.
16:04:29 15-10-2024
Мусик (14:49:44 15-10-2024) амеры луну освоили, загаживать европу взялись.... Завидно, да? 😂😂😂
16:40:27 15-10-2024
Сергей (16:04:29 15-10-2024) Завидно, да? 😂😂😂... Так завидно, так завидно, так завидно:пиндосы на Юпитер за водой полетели
15:14:58 15-10-2024
Пожалуй, надо перечитать "2010: Одиссея Два" Артура Кларка
16:03:00 15-10-2024
какая то фигня. на Земле бардак, смысл лететь куда-то, если тут можно подмести. Или как история с Версалем?
16:45:25 15-10-2024
Потому что на этой планете разумно жизни нет.
16:46:23 15-10-2024
На ближайшей Луне делать нечего. На Марсе разве что картошку садить, а с Юпитера перспектива воду возить. Пиндосы, они шустрые...
17:13:57 15-10-2024
Есть вода - есть жизнь.
21:36:00 15-10-2024
Повезли демократию