NASA отправило аппарат для поиска жизни на спутнике Юпитера

Ученые предполагают, что воды на спутнике в два раза больше, чем на Земле

15 октября 2024, 14:45, ИА Амител

Космос и Земля / Фото: unsplash.com

NASA запустило космический аппарат Europa Clipper для изучения подледного океана спутника Юпитера – Европы. Об этом сообщили на официальном сайте космического агентства.

Europa Clipper – первый аппарат NASA, разработанный для изучения ледяных океанов в пределах Солнечной системы и возможных условий для жизни на Европе.

Данные об океане, скрытом под толстой ледяной оболочкой спутника, будут собирать девять научных приборов на борту аппарата.

Европа – один из четырех крупнейших спутников Юпитера. Небесное тело покрыто ледяной корой, под которой скрывается океан жидкой воды. Ученые рассматривают его как место, где может существовать внеземная жизнь.