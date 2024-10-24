Магнитная буря накроет Землю 25 октября после мощной вспышки на Солнце

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, вспышка достигла балла X3.3

24 октября 2024, 17:30, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Фото: unsplash.com / NASA

На Солнце минувшей ночью произошла мощная вспышка. Как рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, она достигла балла X3,3.

"Вспышка наблюдалась в группе солнечных пятен № 3869, расположенных у самого края видимого солнечного диска, и, по предварительным данным, этот выброс не окажет прямого влияния на Землю, хотя и может задеть ее по касательной", – заявил он.

По данным ИКИ и ИСЗФ РАН, 25 октября на Земле ожидается небольшая магнитная буря, интенсивность которой почти достигнет уровня G1. Геомагнитные возмущения будут нарастать уже этой ночью и достигнут пика к утру следующего дня, после чего начнут снижаться.