Магнитная буря накроет Землю 4 февраля

Стихнут возмущения магнитного поля лишь к вечеру

04 февраля 2025, 10:40, ИА Амител

Солнце / Фото: unsplash.com / NASA

Магнитная буря ожидается на Земле 4 февраля. По сообщениям ученых из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, ее интенсивность достигнет четырех баллов по шкале Кр-индекса.

Согласно прогнозам специалистов, возмущения магнитного поля начнутся в 16:00 и продлятся до 22:00. После буря стихнет.

Кроме того, волнения может вызывать и сама солнечная активность, ведь лишь за 3 февраля на светиле произошло 12 вспышек, а индекс активности находится в "красной" зоне и равен 8,3.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского депздрава Андрей Тяжельников перечислил способы как легче перенести магнитную бурю. В частности, людям следует снизить темп активности.