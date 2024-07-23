Магнитная буря накроет Землю днем 24 июля

Эксперты рекомендуют во время магнитных бурь пить достаточно воды и не злоупотреблять вредными привычками

23 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Магнитная буря / Фото: unsplash.com

В среду и четверг, 24-25 июля, ожидаются геомагнитные возмущения, которые могут стать причиной ухудшения самочувствия некоторых жителей, сообщает сервис Gismeteo.

"В среду днем, 24 июля, ожидаются слабые и умеренные бури, сила которых составит 5 и 6 баллов соответственно. Возмущения ожидаются с 10:00 до 22:00", – отмечается на сайте.

Утром 25 июля, примерно до 13:00, прогнозируются небольшие возмущения силой 4 балла.

Напомним, воздействие магнитных бурь на человека все еще не доказано наукой, а многие ученые сомневаются, что это влияние реально. Поэтому они дают только общие рекомендации: держать организм в тонусе, высыпаться, пить достаточно воды и не злоупотреблять вредными привычками.