Успокоится магнитосфера лишь к вечеру следующего дня

04 апреля 2025, 16:41, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

После серии мощных вспышек на Солнце, зафиксированных в конце марта, Земля вступает в период геомагнитной нестабильности. Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 4 апреля 2025 года ожидается магнитная буря умеренной силы с Кр-индексом 5.

Как пишет ura.ru, на конец марта 2025 года было зафиксировано более 50 вспышек различной интенсивности, в том числе и мощная вспышка класса X. Она сопровождалась выбросом солнечной плазмы, однако, к счастью, не в сторону Земли.

Вероятность возникновения бури 4 апреля составляет 51%, а шансы на сохранение спокойного состояния магнитосферы – 14%. Пик геомагнитной активности придется на 5 апреля. Лишь к вечеру следующего дня буря утихнет до уровня Кр-индекса 3.