Магнитная буря накроет Землю к вечеру 4 апреля
Успокоится магнитосфера лишь к вечеру следующего дня
04 апреля 2025, 16:41, ИА Амител
После серии мощных вспышек на Солнце, зафиксированных в конце марта, Земля вступает в период геомагнитной нестабильности. Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 4 апреля 2025 года ожидается магнитная буря умеренной силы с Кр-индексом 5.
Как пишет ura.ru, на конец марта 2025 года было зафиксировано более 50 вспышек различной интенсивности, в том числе и мощная вспышка класса X. Она сопровождалась выбросом солнечной плазмы, однако, к счастью, не в сторону Земли.
Вероятность возникновения бури 4 апреля составляет 51%, а шансы на сохранение спокойного состояния магнитосферы – 14%. Пик геомагнитной активности придется на 5 апреля. Лишь к вечеру следующего дня буря утихнет до уровня Кр-индекса 3.
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