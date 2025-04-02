Ближайшая буря произойдет уже в конце первой недели месяца

02 апреля 2025, 07:15, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В апреле магнитные бури шесть раз обрушатся на Землю, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Ближайшая магнитная буря произойдет уже в субботу, 5 апреля. Ее К-индекс, используемый для оценки геомагнитной активности, достигнет пяти баллов, что соответствуют уровню G1 (слабая буря). В воскресенье и понедельник – 6 и 7 апреля – ожидается возбужденная магнитосфера, бурь не прогнозируется.

Уже во вторник, 8 апреля, начнется череда пятибалльных магнитных бурь. Она продержится до 9-го числа. С 11 по 14 апреля магнитосфера останется возбужденной, и лишь 15 апреля она "успокоится", опустившись сначала до отметки, едва превышающей три балла, а после – чуть выше двух.

Следующие магнитные бури произойдут 22 и 24 апреля. Их К-индекс также составит пять баллов – уровень G1.

Прогноз магнитных бурь на апрель 2025 года / Фото: скриншот с сайта xras.ru

По прогнозам, с 25 апреля и до начала мая магнитных бурь не ожидается, магнитосфера останется спокойной.

Что делать метеопатам, чтобы не чувствовать себя плохо?

Если верить медикам, то проблеме магнитных бурь не стоит придавать слишком большого значения. Их влияние на организм человека все еще не доказано. Врачи уверены, что для хорошего самочувствия достаточно высыпаться, выпивать норму воды, правильно питаться, не злоупотреблять вредными привычками и бывать на свежем воздухе.