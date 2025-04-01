Магнитная буря накроет Землю в ближайшие выходные
В течение апреля возмущение геомагнитного поля ожидает нас несколько раз
01 апреля 2025, 19:59, ИА Амител
Магнитная буря обрушится на Землю в субботу, 5 апреля, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Ожидается, что с 1 по 4 апреля магнитосфера не превысит четырех баллов по К-индексу, используемому для оценки геомагнитной активности. Но уже в предстоящую субботу нагрянет магнитная буря, К-индекс которой достигнет пяти баллов, что соответствуют уровню G1 (слабая буря).
В воскресенье, 6 апреля, ожидается возбужденная магнитосфера, ее К-индекс чуть выше четырех баллов.
Отмечается, что магнитные бури уровня G1 также обрушатся на Землю 8, 9, 10, 22 и 24 апреля.
Что делать метеопатам, чтобы не чувствовать себя плохо?
Если верить медикам, то проблеме магнитных бурь не стоит придавать слишком большого значения. Их влияние на организм человека все еще не доказано. Врачи уверены, что для хорошего самочувствия достаточно высыпаться, выпивать норму воды, правильно питаться, не злоупотреблять вредными привычками и бывать на свежем воздухе.
20:25:21 01-04-2025
Поря бы ученым хоть электро генератор к этим бурям прикрутить, а то ээ некисло так стоит.
Где эти ученые физики из АГУ? Почему не работают?
За что им государство деньги платит?
Развели понимаиш.
20:42:50 01-04-2025
Это прогноз возможных бурь. Так же как долгосрочные карты прогноза погоды.