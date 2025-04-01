В течение апреля возмущение геомагнитного поля ожидает нас несколько раз

01 апреля 2025, 19:59, ИА Амител

Солнце / Фото: Karol Smoczynski / unsplash.com

Магнитная буря обрушится на Землю в субботу, 5 апреля, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Ожидается, что с 1 по 4 апреля магнитосфера не превысит четырех баллов по К-индексу, используемому для оценки геомагнитной активности. Но уже в предстоящую субботу нагрянет магнитная буря, К-индекс которой достигнет пяти баллов, что соответствуют уровню G1 (слабая буря).

Прогноз магнитных бурь на апрель 2025 года / Фото: скриншот с сайта xras.ru

В воскресенье, 6 апреля, ожидается возбужденная магнитосфера, ее К-индекс чуть выше четырех баллов.

Отмечается, что магнитные бури уровня G1 также обрушатся на Землю 8, 9, 10, 22 и 24 апреля.

Что делать метеопатам, чтобы не чувствовать себя плохо?

Если верить медикам, то проблеме магнитных бурь не стоит придавать слишком большого значения. Их влияние на организм человека все еще не доказано. Врачи уверены, что для хорошего самочувствия достаточно высыпаться, выпивать норму воды, правильно питаться, не злоупотреблять вредными привычками и бывать на свежем воздухе.