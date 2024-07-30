Магнитная буря накрыла Землю 30 июля. Насколько мощной она будет и когда закончится?
Плохие новости для метеопатов: судя по прогнозам, быстро геоудары не утихнут
30 июля 2024, 11:04, ИА Амител
Солнечная активность / Фото: pixabay.com
30 июля Землю накрыла магнитная буря. Это следует из данных, опубликованных на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Ожидается, что именно сегодня космическая непогода достигнет своего пика.
Рассказываем, насколько мощной будет эта магнитная буря и когда она закончится.
1
Правда ли, что 30 июля на Землю обрушилась магнитная буря?
Да. Как следует из данных лаборатории, геомагнитная обстановка на Земле ухудшилась еще поздним вечером 29 июля. А уже 30-го числа на планете окончательно установилась возбужденная магнитосфера. Ожидается, что в течение всего дня уровень геомагнитных колебаний будет оставаться в "красной" зоне, который, по сути, является магнитной бурей.
Как следует из прогноза, эта буря будет весьма затяжной и быстро не закончится.
2
Когда магнитная буря, начавшаяся 30 июля 2024 года, достигнет максимальной мощности?
Пик, как ожидается, будет между 15:00 и 18:00 по московскому времени. По крайней мере, именно так указано в прогнозе.
Отметим, что магнитные бури очень трудно прогнозируются. Поэтому на деле сценарий может быть иным.
3
Какой мощности достигнет магнитная буря 30 июля 2024 года?
Максимально магнитная буря достигнет 7 баллов, следует из прогноза. По классификации ученых это уровень G3 – "сильная буря".
Впрочем, остается и вероятность сильного магнитного шторма. На 30 июля она составляет внушительные 35%.
4
Когда закончится магнитная буря, начавшаяся 30 июля 2024 года?
Ожидается, что магнитная буря не успокоится в ближайшие сутки. Космическая непогода продолжит бушевать на Земле и 31 июля. Вероятность сильного магнитного шторма на среду составит все те же 35%.
Судя по прогнозу, геоудары стихнут лишь после 18:00 31 июля 2024 года. Уровень колебаний снизится сначала до "желтой", а затем и до "зеленой" зоны.
Но затишье будет недолгим: ожидается, что 1 августа Землю вновь накроет магнитная буря.
5
Когда магнитосфера Земли полностью успокоится?
Не раньше 2 августа. На ближайшие дни прогноз неблагоприятный, поэтому на быстрое завершение магнитных бурь надеяться не стоит.
6
Что делать во время магнитной бури, чтобы не чувствовать себя плохо?
Врачи говорят, что лучше поменьше думать о магнитных бурях. Наукой до сих пор не доказано, что они каким-то серьезным образом влияют на самочувствие. А вот мифов на этот счет существует немало.
По словам медиков, лучше просто всегда держать себя в тонусе. Следует спать достаточно времени, пить необходимое количество воды в день, побольше двигаться и не злоупотреблять алкоголем.
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