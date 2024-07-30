Плохие новости для метеопатов: судя по прогнозам, быстро геоудары не утихнут

30 июля 2024, 11:04, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pixabay.com

30 июля Землю накрыла магнитная буря. Это следует из данных, опубликованных на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Ожидается, что именно сегодня космическая непогода достигнет своего пика.

Рассказываем, насколько мощной будет эта магнитная буря и когда она закончится.

1 Правда ли, что 30 июля на Землю обрушилась магнитная буря? Да. Как следует из данных лаборатории, геомагнитная обстановка на Земле ухудшилась еще поздним вечером 29 июля. А уже 30-го числа на планете окончательно установилась возбужденная магнитосфера. Ожидается, что в течение всего дня уровень геомагнитных колебаний будет оставаться в "красной" зоне, который, по сути, является магнитной бурей Как следует из прогноза, эта буря будет весьма затяжной и быстро не закончится.

2 Когда магнитная буря, начавшаяся 30 июля 2024 года, достигнет максимальной мощности? Пик, как ожидается, будет между 15:00 и 18:00 по московскому времени. По крайней мере, именно так указано в прогнозе. Отметим, что магнитные бури очень трудно прогнозируются. Поэтому на деле сценарий может быть иным.

3 Какой мощности достигнет магнитная буря 30 июля 2024 года? Максимально магнитная буря достигнет 7 баллов, следует из прогноза. По классификации ученых это уровень G3 – "сильная буря". Впрочем, остается и вероятность сильного магнитного шторма. На 30 июля она составляет внушительные 35%.

4 Когда закончится магнитная буря, начавшаяся 30 июля 2024 года? Ожидается, что магнитная буря не успокоится в ближайшие сутки. Космическая непогода продолжит бушевать на Земле и 31 июля. Вероятность сильного магнитного шторма на среду составит все те же 35%. Судя по прогнозу, геоудары стихнут лишь после 18:00 31 июля 2024 года. Уровень колебаний снизится сначала до "желтой", а затем и до "зеленой" зоны. Но затишье будет недолгим: ожидается, что 1 августа Землю вновь накроет магнитная буря.

5 Когда магнитосфера Земли полностью успокоится? Не раньше 2 августа. На ближайшие дни прогноз неблагоприятный, поэтому на быстрое завершение магнитных бурь надеяться не стоит.