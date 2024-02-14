Вечером геомагнитная активность пойдет на спад

14 февраля 2024, 15:15, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение: нейросеть YaART

Магнитная буря обрушилась на Землю 14 февраля, сообщает "МК".

По данным издания, К-индекс поднимется в среду до 5 баллов, что соответствует буре класса G1-G2. Ее пик ожидается до 16:00 по барнаульскому времени, а затем геомагнитная активность пойдет на спад и уже вечером понизится до 2 баллов.

Ранее врач-невролог Кира Шульц рассказала, как метеочувствительным людям спастись от влияния магнитных бурь.