Магнитная буря обрушилась на Землю 14 февраля
Вечером геомагнитная активность пойдет на спад
14 февраля 2024, 15:15, ИА Амител
Магнитная буря / Изображение: нейросеть YaART
Магнитная буря обрушилась на Землю 14 февраля, сообщает "МК".
По данным издания, К-индекс поднимется в среду до 5 баллов, что соответствует буре класса G1-G2. Ее пик ожидается до 16:00 по барнаульскому времени, а затем геомагнитная активность пойдет на спад и уже вечером понизится до 2 баллов.
Ранее врач-невролог Кира Шульц рассказала, как метеочувствительным людям спастись от влияния магнитных бурь.
15:29:20 14-02-2024
а не часто ли бури? может солнце уже хочет потухнуть?
14:57:07 15-02-2024
Гость (15:29:20 14-02-2024) а не часто ли бури? может солнце уже хочет потухнуть?... Солнце — звезда маленькая и молодая, жёлтый карлик. До потухания ей ещё ого-го сколько миллионов лет жить. За эту «жизнь» Солнце вырастет, изменит спектр, станет синим гигантом, вот тогда и можно будет вспыхивать да помирать. На наш век хватит, на наших прапрапрапраправнуков и подавно.