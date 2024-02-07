Врач рассказала, что спасет метеозависимого во время магнитной бури

Важно не только следить за давлением, но и отказаться от ряда продуктов

07 февраля 2024, 16:34, ИА Амител

Поверхность Солнца / Фото: unsplash.com

Магнитные бури, которые регулярно накрывают Землю, являются серьезным испытанием для метеочувствительных людей. Врач-невролог Кира Шульц рассказала порталу "Подмосковье сегодня", что им стоит предпринять делать в таком случае.

По словам врача, пациентам с артериальной гипертензией – повышением давления – следует контролировать его, принимать медикаменты и следить за пульсом. Кроме того, нужно не забывать пить большое количество воды и временно ограничивать физические нагрузки.

В дни магнитных бурь допускаются прогулки на свежем воздухе, а жилье следует чаще проветривать. Воздух желательно увлажнять – особенно во время отопительного сезона.

Эксперт добавила, что также следует снизить употребление кофеинсодержащих препаратов и напитков: кофе, крепкого чая, какао. Их можно заменить более легкими, вроде травяных чаев, компотов или просто воды.