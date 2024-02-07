НОВОСТИЗдоровье

Врач рассказала, что спасет метеозависимого во время магнитной бури

Важно не только следить за давлением, но и отказаться от ряда продуктов

07 февраля 2024, 16:34, ИА Амител

Поверхность Солнца / Фото: unsplash.com
Поверхность Солнца / Фото: unsplash.com

Магнитные бури, которые регулярно накрывают Землю, являются серьезным испытанием для метеочувствительных людей. Врач-невролог Кира Шульц рассказала порталу "Подмосковье сегодня", что им стоит предпринять делать в таком случае.

По словам врача, пациентам с артериальной гипертензией – повышением давления – следует контролировать его, принимать медикаменты и следить за пульсом. Кроме того, нужно не забывать пить большое количество воды и временно ограничивать физические нагрузки.

В дни магнитных бурь допускаются прогулки на свежем воздухе, а жилье следует чаще проветривать. Воздух желательно увлажнять – особенно во время отопительного сезона.

Эксперт добавила, что также следует снизить употребление кофеинсодержащих препаратов и напитков: кофе, крепкого чая, какао. Их можно заменить более легкими, вроде травяных чаев, компотов или просто воды.

магнитные бури Здоровье

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

20:39:24 07-02-2024

На такой глубокий научный рассказ в комментариях часто пишут: "тянет на Нобелевскую".

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:09:28 08-02-2024

ничего не спасет, к сожалению. даже разрекламированные и назначаемые докторами наук строго рецептурные пилюли не помогают.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров