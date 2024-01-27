Магнитная буря обрушилась на Землю 27 января

Тем не менее вспышки на Солнце постепенно успокаиваются

27 января 2024, 13:55, ИА Амител

Солнце / Фото: unsplash.com.

Серия геоударов атакует Землю на протяжении всего 27 января, пишет "МК".

Мощность магнитной бури с полуночи до 21 часа мск будет оцениваться в 4 балла (средняя буря), а затем до полуночи ее интенсивность снизится до 3 баллов (слабая).

Тем не менее вспышки на Солнце, которые произошли в последние дни, постепенно успокаиваются, и скоро землян ждет небольшой период стабильности, отмечает издание.

Ранее ученые из индийского города Калькутта заявили, что в начале 2024 года на Земле на две недели может пропасть интернет из-за вспышек на Солнце.