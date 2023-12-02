Жители Земли могут остаться без интернета в начале 2024 года
Причина — во вспышках на Солнце
02 декабря 2023, 20:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В начале 2024 года на Земле на две недели может пропасть интернет, сообщает Unilad.
Ученые из индийского города Калькутта отмечают, что примерно каждые 11 лет на Солнце появляется множество темных пятен. Они провоцируют сильные энергетические выбросы в направлении нашей планеты, которые как раз и могут повредить спутники и нарушить работу глобальной Сети.
1 декабря Землю накрыла мощная магнитная буря. В соцсетях сообщали, что из-за нее полярное сияние видели даже жители Алтайского края.
00:15:30 03-12-2023
Ну, всё нам(( Как будем пенсию и з/плату получать? А продукты( Готовы ли земляне, всего две недели, прожить без интернета?
19:38:29 04-12-2023
гость (00:15:30 03-12-2023) Ну, всё нам(( Как будем пенсию и з/плату получать? А продукт... по старинке
15:30:27 05-12-2023
Гость (19:38:29 04-12-2023) гость (00:15:30 03-12-2023) Ну, всё нам(( Как будем пе... Конец света уже наступил,а мы ещё живые.Куры и яйца стали золотыми. К новому году,как всегда,опять всё подорожает. И всё солнце виновато)))
12:20:05 03-12-2023
Сколько конец света был? Только цены взлетают, людей пугают. У нас вся орбита забита спутниками. Все не сгорят.
14:47:03 03-12-2023
Гость (12:20:05 03-12-2023) Сколько конец света был? Только цены взлетают, людей пугают.... Все не сгорят, а сигнал ослабнет
07:08:28 04-12-2023
Готовим наличку- платежные терминалы не исключено, что могут начать "глючить"
20:10:48 04-12-2023
Что то мне это все напоминает фильм знамения с Николасом Кейджем, там тоже солнышко кинуло в сторону земли протуберанец и все!!!!!😅😅😅😅
19:07:30 06-12-2023
зато детей станет больше на земле.
03:11:55 28-12-2023
Двухнедельная страшилка. В публикации Интернет-Сайт Amic.ru» читаем: «В начале 2024 года на Земле на две недели может пропасть интернет, сообщает Unilad». Однако в приведенной ссылке указан другой срок: «Ученые предупредили, что предстоящие солнечные бури могут быть настолько мощными, что интернет по всему миру может столкнуться с проблемами на несколько недель». При этом не указан диапазон «солнечного максимума» с января по сентябрь 2024 г., который приведен в публикации физика Дибьенду Нанди, на которого ссылается Джеррард Каонга в публикации Unilad.com. Массово цитируемый в СМИ срок отключения интернета на «две недели» в начале 2024 года по причине «солнечного максимума» может быть информационным прикрытием, связанным, по сведениям ряда исследователей, с попыткой под новогоднюю рюмочку, обрушив банки, сделать решительный шаг в реализации идеи замены мировой бумажной валюты электронной.