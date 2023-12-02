Жители Земли могут остаться без интернета в начале 2024 года

Причина — во вспышках на Солнце

02 декабря 2023, 20:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В начале 2024 года на Земле на две недели может пропасть интернет, сообщает Unilad.

Ученые из индийского города Калькутта отмечают, что примерно каждые 11 лет на Солнце появляется множество темных пятен. Они провоцируют сильные энергетические выбросы в направлении нашей планеты, которые как раз и могут повредить спутники и нарушить работу глобальной Сети.

1 декабря Землю накрыла мощная магнитная буря. В соцсетях сообщали, что из-за нее полярное сияние видели даже жители Алтайского края.