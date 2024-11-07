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Магнитная буря обрушилась на Землю

Геомагнитные удары также ожидаются 10 ноября

07 ноября 2024, 07:45, ИА Амител

Солнце / Фото: Karol Smoczynski / unsplash.com
Солнце / Фото: Karol Smoczynski / unsplash.com

Магнитная буря разыгралась на Земле 7 ноября, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Ее мощность – G1, что соответствует слабой буре. Она началась около шести утра по барнаульскому времени и продлится до полудня.

Затем обстановка на планете постепенно успокоится, но примерно в шесть вечера буря начнется снова и продлится порядка трех часов.

Прогноз с сайта xras.ru

Следующая магнитная буря ожидается 10 ноября.

Как пережить магнитную бурю?

Достаточно соблюдать режим сна и питания, вести активный образ жизни и не злоупотреблять вредными привычками. Тогда и во время магнитной бури вы сможете сохранить тонус.

Тем не менее существуют и мнения, что влияние магнитных бурь на здоровье переоценено. Доказательная медицина ставит под сомнение его значимость, утверждая, что изменения в космической погоде оказывают меньшее воздействие на здоровье по сравнению с другими факторами, такими как физическая активность или стресс.

магнитные бури

Комментарии 3

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Musik

07:53:43 07-11-2024

Шоппинг в Магните вас обезвредит.

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Алла

09:48:43 07-11-2024

Научитесь пользоваться данными сайта, а не писать бред и пугать людей! Это был прогноз, а не факт. В настоящее время никакой магнитной бури нет, и сегодня не было.

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Musik

10:51:26 07-11-2024

Алла (09:48:43 07-11-2024) Научитесь пользоваться данными сайта, а не писать бред и пуг... А у вас есть приборы фиксации колебаний электрическо-магнитного поля? Лицензии на их использование? Разрешения на получение лицензий?
Написано - буря. Значит буря. Бурейте. И не ввсовывайте верхний отросток из кастрюли.

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