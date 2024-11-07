Магнитная буря обрушилась на Землю
Геомагнитные удары также ожидаются 10 ноября
07 ноября 2024, 07:45, ИА Амител
Магнитная буря разыгралась на Земле 7 ноября, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Ее мощность – G1, что соответствует слабой буре. Она началась около шести утра по барнаульскому времени и продлится до полудня.
Затем обстановка на планете постепенно успокоится, но примерно в шесть вечера буря начнется снова и продлится порядка трех часов.
Следующая магнитная буря ожидается 10 ноября.
Как пережить магнитную бурю?
Достаточно соблюдать режим сна и питания, вести активный образ жизни и не злоупотреблять вредными привычками. Тогда и во время магнитной бури вы сможете сохранить тонус.
Тем не менее существуют и мнения, что влияние магнитных бурь на здоровье переоценено. Доказательная медицина ставит под сомнение его значимость, утверждая, что изменения в космической погоде оказывают меньшее воздействие на здоровье по сравнению с другими факторами, такими как физическая активность или стресс.
07:53:43 07-11-2024
Шоппинг в Магните вас обезвредит.
09:48:43 07-11-2024
Научитесь пользоваться данными сайта, а не писать бред и пугать людей! Это был прогноз, а не факт. В настоящее время никакой магнитной бури нет, и сегодня не было.
10:51:26 07-11-2024
Алла (09:48:43 07-11-2024) Научитесь пользоваться данными сайта, а не писать бред и пуг... А у вас есть приборы фиксации колебаний электрическо-магнитного поля? Лицензии на их использование? Разрешения на получение лицензий?
Написано - буря. Значит буря. Бурейте. И не ввсовывайте верхний отросток из кастрюли.