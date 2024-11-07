Магнитная буря обрушилась на Землю

Геомагнитные удары также ожидаются 10 ноября

07 ноября 2024, 07:45, ИА Амител

Солнце / Фото: Karol Smoczynski / unsplash.com

Магнитная буря разыгралась на Земле 7 ноября, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Ее мощность – G1, что соответствует слабой буре. Она началась около шести утра по барнаульскому времени и продлится до полудня.

Затем обстановка на планете постепенно успокоится, но примерно в шесть вечера буря начнется снова и продлится порядка трех часов.

Прогноз с сайта xras.ru

Следующая магнитная буря ожидается 10 ноября.

Как пережить магнитную бурю?

Достаточно соблюдать режим сна и питания, вести активный образ жизни и не злоупотреблять вредными привычками. Тогда и во время магнитной бури вы сможете сохранить тонус.

Тем не менее существуют и мнения, что влияние магнитных бурь на здоровье переоценено. Доказательная медицина ставит под сомнение его значимость, утверждая, что изменения в космической погоде оказывают меньшее воздействие на здоровье по сравнению с другими факторами, такими как физическая активность или стресс.