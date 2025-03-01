Магнитная буря обрушится на Землю 1 марта
Она продлится около трех часов
01 марта 2025, 14:47, ИА Амител
Магнитная буря произойдет на Земле 1 марта, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Буря начнется около 12:00 мск. Ее мощность будет находиться на уровне G1 – слабая буря. Затем через три часа магнитосфера снова будет спокойной.
В целом, согласно прогнозу, в предстоящий месяц серьезных магнитных бурь не ожидается. Единственная буря будет только 27 марта на уровне G1.
Тем не менее несколько раз магнитосфера будет переходить в возбужденное состояние: 10, 11, 12, 14, 15 и 28 марта.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского депздрава Андрей Тяжельников перечислил способы, как легче перенести магнитную бурю.
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