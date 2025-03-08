Магнитная буря обрушится на Землю 10 марта
Она продлится три часа
08 марта 2025, 15:25, ИА Амител
Солнце / Фото: Karol Smoczynski / unsplash.com
Магнитная буря произойдет на Земле 10 марта, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Магнитосфера перейдет в возбужденное состояние примерно в три часа ночи по московскому времени, а в шесть утра начнется буря, мощность которой будет соответствовать уровню G1 (слабая буря).
Геоудары продлятся примерно три часа. После этого магнитосфера вновь станет возбужденной, но уже в полдень успокоится.
При этом 9 марта ночью и утром магнитосфера также будет возбуждена, однако в состояние бури она не перейдет.
Ранее специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников перечислил способы, как легче перенести магнитную бурю.
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