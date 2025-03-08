Магнитная буря обрушится на Землю 10 марта

Она продлится три часа

08 марта 2025, 15:25, ИА Амител

Солнце / Фото: Karol Smoczynski / unsplash.com

Магнитная буря произойдет на Земле 10 марта, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитосфера перейдет в возбужденное состояние примерно в три часа ночи по московскому времени, а в шесть утра начнется буря, мощность которой будет соответствовать уровню G1 (слабая буря).

Геоудары продлятся примерно три часа. После этого магнитосфера вновь станет возбужденной, но уже в полдень успокоится.

Прогноз магнитных бурь / скриншот с сайта xras.ru

При этом 9 марта ночью и утром магнитосфера также будет возбуждена, однако в состояние бури она не перейдет.

Ранее специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников перечислил способы, как легче перенести магнитную бурю.