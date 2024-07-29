В пике геоудары достигнут уровня G3

29 июля 2024, 14:10, ИА Амител

Солнце / Источник фото: unsplash.com

Магнитная буря обрушится на Землю 30 и 31 июля, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Геоудары по планете начнутся в полночь вторника по алтайскому времени и постепенно с уровня G1 достигнут G3, что соответствует сильной буре.

В среду магнитосфера начнет постепенно успокаиваться и к шести часам вечера перейдет в возбужденное состояние, а затем – в спокойное.

Скриншот с сайта xras.ru

После этого ближайшая магнитная буря прогнозируется на 25 августа.