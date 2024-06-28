Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшее время

Ее мощность будет соответствовать уровню G1

28 июня 2024, 07:30, ИА Амител

Магнитная буря / Фото: unsplash.com

Магнитная буря обрушится на Землю в ночь на 29 июня, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Буря начнется в полночь и продлится до шести утра по Москве. Ее активность будет соответствовать уровню G1 – слабая буря. После этого магнитосфера постепенно перейдет в возбужденное, а затем и в спокойное состояние.

Метеочувствительным людям следует чередовать работу и отдых, наладить режим питания и сна, пить больше воды и почаще гулять на свежем воздухе.