Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшее время
Ее мощность будет соответствовать уровню G1
28 июня 2024, 07:30, ИА Амител
Магнитная буря / Фото: unsplash.com
Магнитная буря обрушится на Землю в ночь на 29 июня, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Буря начнется в полночь и продлится до шести утра по Москве. Ее активность будет соответствовать уровню G1 – слабая буря. После этого магнитосфера постепенно перейдет в возбужденное, а затем и в спокойное состояние.
Метеочувствительным людям следует чередовать работу и отдых, наладить режим питания и сна, пить больше воды и почаще гулять на свежем воздухе.
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