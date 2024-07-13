Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшее время

Она начнется примерно в 21:00 мск и продлится до шести утра

13 июля 2024, 21:11, ИА Амител

Магнитная буря / Фото: unsplash.com

Магнитная буря обрушится на Землю в ночь с 13 на 14 июля, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Буря начнется примерно в 21:00 мск и продлится до шести утра. Ее активность будет соответствовать уровню G1 – слабая буря.

Затем магнитосфера перейдет в спокойное состояние.

Метеочувствительным людям следует чередовать работу и отдых, наладить режим питания и сна, пить больше воды и почаще гулять на свежем воздухе.