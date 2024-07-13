Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшее время
Она начнется примерно в 21:00 мск и продлится до шести утра
13 июля 2024, 21:11, ИА Амител
Магнитная буря / Фото: unsplash.com
Магнитная буря обрушится на Землю в ночь с 13 на 14 июля, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Буря начнется примерно в 21:00 мск и продлится до шести утра. Ее активность будет соответствовать уровню G1 – слабая буря.
Затем магнитосфера перейдет в спокойное состояние.
Метеочувствительным людям следует чередовать работу и отдых, наладить режим питания и сна, пить больше воды и почаще гулять на свежем воздухе.
23:13:18 13-07-2024
Метеосувствителным советую не заниматься чудненько типа глотания колес, пожирания таблеток и проиенадов под свежими ввхлопными газами.
Пьем пиво, чем чистим почки, в меру канеш, загар и физнагрузки - и все будет зашибись!
Коновалов - в топку!
ИКИ РАН - сила!