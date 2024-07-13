Врач рассказал, как побороть метеочувствительность

В частности, нужно больше гулять и правильно питаться

13 июля 2024, 18:15, ИА Амител

Мужчина на прогулке / Фото: unsplash.com

Невролог Разият Чупанова рекомендует метеочувствительным людям больше гулять на свежем воздухе, так как частые прогулки закаляют организм и улучшают его адаптивные способности, помогая лучше переносить колебания погодных условий. Об этом специалист рассказала "Ленте.ру".

По ее словам, регулярная физическая активность и спорт также полезны для укрепления здоровья. Важно вести здоровый образ жизни, включая правильное и сбалансированное питание, которое является профилактикой многих заболеваний. Следует избегать употребления алкоголя и никотина.

Крайне важен и качественный 7-8-часовой сон, так как хронический недосып негативно сказывается на функциях нервной системы. Также необходимо стараться уменьшить уровень стресса и не пренебрегать лечением тревожных и депрессивных расстройств при их наличии, советует эксперт.