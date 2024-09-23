Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшее время

Интенсивность геоударов будет несильной

23 сентября 2024, 07:31, ИА Амител

Солнце / Источник фото: unsplash.com

Магнитная буря накроет Землю 26 и 27 сентября, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Состояние магнитосферы в эти дни будет находиться на отметке G1, что соответствует слабой буре. Ее влияние на людей и технологии будет минимальным, хотя не исключены незначительные изменения в работе электротехники и навигационных систем.

28 сентября магнитосфера Земли перейдет в возбужденное состояние, а с 29-го числа – в спокойное.

После этого следующая магнитная буря ожидается 13-14 сентября.