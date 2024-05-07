Алтайский физик рассказала, почему магнитных бурь стало больше
Накануне ученые стали свидетелями одной из крупнейших за последние несколько лет вспышечной активности на Солнце
07 мая 2024, 16:15, ИА Амител
В последние недели на Солнце участились вспышки – лишь за сутки 5 мая произошло свыше 20 подобных событий, которые грозят Земле мощными магнитными бурями. Откуда они берутся и как это скажется на людях, "Алтапрессу" рассказала доцент кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ, кандидат физико-математических наук Татьяна Андрухова.
По ее словам, накануне ученые стали свидетелями одной из крупнейших за последние несколько лет вспышечной активности на Солнце. Каждая из вспышек влечет выброс солнечного вещества – плазмы – в окружающее пространство космоса. Она влияет на солнечный ветер – поток заряженных частиц, которые ударяются о магнитное поле Земли. Чем сильнее его изменения, тем ощутимее будет его влияние на нашу планету.
"Магнитная буря происходит при взаимодействии магнитосферы с плотными, ускоренными потоками солнечного ветра и контролируется величиной и направлением межпланетного магнитного поля. Характерное проявление магнитной бури – понижение геомагнитного поля, измеряемого на поверхности Земли", – сказала Андрухова.В зависимости от воздействия потоков солнечного ветра на Землю различают слабые, умеренные и большие магнитные бури. Ученая отметила, что обычно люди сталкиваются со слабыми штормами, однако иногда происходят и мощные, которые могут оказать значительное воздействие на жителей планеты и электронику.
Ученые все еще спорят, действительно ли магнитные бури влияют на физическое состояние человека. Отчасти это так, считает Андрухова. При этом человеческий организм научился подстраиваться под электромагнитные вспышки: выравнивать давление и поддерживать температурный баланс. По этой причине мелкие колебания человек не замечает. Однако резкие перепады все же могут отразиться на здоровье.
Физик подчеркнула, что сейчас Солнце приближается к пику своего магнитного цикла. Это сулит увеличением числа солнечных пятен, штормов и возможных угроз для Земли. В частности, может вырасти количество протуберанцев. Угрозу в подобных явлениях несут магнитные поля, их формирующие.
"Запутавшиеся магнитные линии могут взаимодействовать, вызывая освобождение огромного количества энергии. Эти процессы могут привести к цепной реакции, мощность которой огромна", – отмечает собеседница.Другое мощное явление – корональные выбросы. По сравнению с ними вспышка на Солнце лишь небольшой вихрь. Они схожи с настоящим ураганом, который выбрасывает в космос миллиарды тонн водорода с огромной скоростью. Если выброс будет направлен на Землю, то он может вызвать нарушения в работе электросетей.
18:24:56 07-05-2024
"Запутавшиеся магнитные линии могут взаимодействовать" - ну тут и добавить нечего. ".. понижение геомагнитного поля" - интересно, какая физическая величина характеризует понижение геомагнитного поля? Ох уж эти алтайские физики.
02:57:13 08-05-2024
Гость (18:24:56 07-05-2024) "Запутавшиеся магнитные линии могут взаимодействовать" - ну ... Магнитные линии путаются, а параллельные скрещиваются , наверное так .
18:33:54 07-05-2024
20 лет я проводила исследование способностей человека, которые называют необычными. Я вынуждена была этим заняться. Я ПОЛУЧИЛА результат. Я не могу публично ознакомить со всеми итогами , но однозначно могу сказать что влияние вспышек на солнце и последующих бурь и штормов неизбежно влияет на физическое состояние человека , животных и др. живых организмов. Уверена, что нужны срочные научные исследования по поводу влияния этих очень жестких даже убийственных ударов для большенства жителей земли . Думаю эта проблема будет определяющей на будующую борьбу за жизнь человека.
22:00:55 07-05-2024
Елена (18:33:54 07-05-2024) 20 лет я проводила исследование способностей человека, котор... См. "Гелиобиология", и будет вам счастье.
00:18:57 08-05-2024
Елена (18:33:54 07-05-2024) 20 лет я проводила исследование способностей человека, котор... Изучением влияния магнитных бурь занимается Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН и результаты этих исследований уже неоднократно публиковались.
Если говорить о сердечно-сосудистой системе, то под действием магнитного поля эритроциты — красные кровяные тельца — могут склеиваться, кровь начинает сворачиваться, сосуды сужаться, а давление в них растет. Одно из исследований ученых показало: за год во время магнитных бурь происходит дополнительно 11 тыс. инфарктов и 7 тыс. инсультов.
21:56:02 09-05-2024
.... Хорошо помогает Шардоне -Алиготе, + красная рыба и книга Мастер и Маргарита