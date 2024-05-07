Алтайский физик рассказала, почему магнитных бурь стало больше

Накануне ученые стали свидетелями одной из крупнейших за последние несколько лет вспышечной активности на Солнце

07 мая 2024, 16:15, ИА Амител

Выброс на Солнце / Фото: unsplash.com

В последние недели на Солнце участились вспышки – лишь за сутки 5 мая произошло свыше 20 подобных событий, которые грозят Земле мощными магнитными бурями. Откуда они берутся и как это скажется на людях, "Алтапрессу" рассказала доцент кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ, кандидат физико-математических наук Татьяна Андрухова.

По ее словам, накануне ученые стали свидетелями одной из крупнейших за последние несколько лет вспышечной активности на Солнце. Каждая из вспышек влечет выброс солнечного вещества – плазмы – в окружающее пространство космоса. Она влияет на солнечный ветер – поток заряженных частиц, которые ударяются о магнитное поле Земли. Чем сильнее его изменения, тем ощутимее будет его влияние на нашу планету.

"Магнитная буря происходит при взаимодействии магнитосферы с плотными, ускоренными потоками солнечного ветра и контролируется величиной и направлением межпланетного магнитного поля. Характерное проявление магнитной бури – понижение геомагнитного поля, измеряемого на поверхности Земли", – сказала Андрухова.В зависимости от воздействия потоков солнечного ветра на Землю различают слабые, умеренные и большие магнитные бури. Ученая отметила, что обычно люди сталкиваются со слабыми штормами, однако иногда происходят и мощные, которые могут оказать значительное воздействие на жителей планеты и электронику.

Ученые все еще спорят, действительно ли магнитные бури влияют на физическое состояние человека. Отчасти это так, считает Андрухова. При этом человеческий организм научился подстраиваться под электромагнитные вспышки: выравнивать давление и поддерживать температурный баланс. По этой причине мелкие колебания человек не замечает. Однако резкие перепады все же могут отразиться на здоровье.

Физик подчеркнула, что сейчас Солнце приближается к пику своего магнитного цикла. Это сулит увеличением числа солнечных пятен, штормов и возможных угроз для Земли. В частности, может вырасти количество протуберанцев. Угрозу в подобных явлениях несут магнитные поля, их формирующие.

"Запутавшиеся магнитные линии могут взаимодействовать, вызывая освобождение огромного количества энергии. Эти процессы могут привести к цепной реакции, мощность которой огромна", – отмечает собеседница.Другое мощное явление – корональные выбросы. По сравнению с ними вспышка на Солнце лишь небольшой вихрь. Они схожи с настоящим ураганом, который выбрасывает в космос миллиарды тонн водорода с огромной скоростью. Если выброс будет направлен на Землю, то он может вызвать нарушения в работе электросетей.