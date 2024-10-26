Магнитная буря ударит по Алтайскому краю 27 октября
Она продлится около трех часов
26 октября 2024, 14:19, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Магнитная буря ударит по Алтайскому краю 27 октября, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По прогнозу, в воскресенье около шести часов утра магнитосфера перейдет в возбужденное состояние, а к девяти часам усилится до уровня G1, что соответствует слабой буре.
В полдень буря закончится и геомагнитная обстановка на Земле стабилизируется.
Чтобы не чувствовать себя плохо во время магнитной бури, врачи советуют высыпаться, пить достаточно воды, не переедать и не злоупотреблять алкоголем.
Вдобавок нужно достаточное количество времени проводить на свежем воздухе и побольше двигаться. Тогда самочувствие будет в норме.
20:52:26 27-10-2024
Чудный бред вы пишете постоянно. Понятно, что земля плоская, Понятно, что центр её Алтайский край и что специально по нему звезда Солнце бьёт магнитным бурями.