Она продлится около трех часов

26 октября 2024, 14:19, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Магнитная буря ударит по Алтайскому краю 27 октября, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По прогнозу, в воскресенье около шести часов утра магнитосфера перейдет в возбужденное состояние, а к девяти часам усилится до уровня G1, что соответствует слабой буре.

В полдень буря закончится и геомагнитная обстановка на Земле стабилизируется.

Чтобы не чувствовать себя плохо во время магнитной бури, врачи советуют высыпаться, пить достаточно воды, не переедать и не злоупотреблять алкоголем.

Вдобавок нужно достаточное количество времени проводить на свежем воздухе и побольше двигаться. Тогда самочувствие будет в норме.