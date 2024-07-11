Магнитная буря ударит по Алтаю в ближайшие выходные
Эксперты рекомендуют во время магнитных бурь пить достаточно воды и не злоупотреблять вредными привычками
11 июля 2024, 13:11, ИА Амител
В Барнауле в субботу и воскресенье, 13-14 июля, ожидаются геомагнитные возмущения, которые могут стать причиной ухудшения самочувствия некоторых жителей, сообщает сервис Gismeteo.
"В субботу вечером, 13 июля, ожидаются небольшие возмущения. Их сила вырастет до 5 баллов ночью в воскресенье, 14 июля, – до слабой бури", – отмечается на сайте.
В четверг, 11 июля, солнечная активность будет низкой – от 1 до 3 баллов. В пятницу рано утром, 12 июля, ожидаются небольшие возмущения, сила которых упадет уже к 10 утра.
Напомним, воздействие магнитных бурь на человека все еще не доказано наукой, а многие ученые сомневаются, что это влияние реально. Поэтому они дают только общие рекомендации: держать организм в тонусе, высыпаться, пить достаточно воды и не злоупотреблять вредными привычками.
13:15:05 11-07-2024
блин, да сколько можно-то!
запретить нафиг!
"Мэр французского городка Кулонс, расположенного в Нормандии, Даниэль Маррьер издал необычный указ. Как сообщает Le Figaro, расстроенный непогодой, которая омрачила первую половину лета, он приказал дождям прекратиться."
14:38:50 11-07-2024
Мусик (13:15:05 11-07-2024) блин, да сколько можно-то!запретить нафиг!"Мэр франц... И если дожди прекратились, то значит принцип магии "после того, значит вследствие того" работает и на законодательном уровне.