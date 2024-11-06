Магнитная буря ударит по Земле 7 ноября
Вероятность ее возникновения ученые оценивают в 40%
06 ноября 2024, 07:31, ИА Амител
Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/590765
Слабая магнитная буря уровня G1 ожидается 7 ноября, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ.
Она начнется в полночь по барнаульскому времени и продлится примерно до трех утра. Затем буря вновь разыграется с шести утра до полудня и c шести до девяти часов вечера.
При этом не исключено, что буря и вовсе может не состояться: ее вероятность ученые оценивают в 40%. А вероятность сильного магнитного шторма и вовсе составляет 10%.
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