Магнитная буря ударит по Земле 7 ноября

Вероятность ее возникновения ученые оценивают в 40%

06 ноября 2024, 07:31, ИА Амител

Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/590765

Слабая магнитная буря уровня G1 ожидается 7 ноября, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ.

Она начнется в полночь по барнаульскому времени и продлится примерно до трех утра. Затем буря вновь разыграется с шести утра до полудня и c шести до девяти часов вечера.

Прогноз магнитных бурь / xras.ru

При этом не исключено, что буря и вовсе может не состояться: ее вероятность ученые оценивают в 40%. А вероятность сильного магнитного шторма и вовсе составляет 10%.