Магнитная буря ожидается на Земле в ночь на 2 июля

Возмущение магнитосферы достигнет 4 баллов из 9

01 июля 2024, 18:38, ИА Амител

Вспышка на Солнце 8 июня 2024 года / Фото: xras.ru

Возбуждение магнитосферы Земли ожидается в начале июля. Об этом сообщает Rostovgazeta со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Так, в ночь на 2 июля магнитное возбуждение вырастет. Возмущение магнитного поля Земли может достичь 4 баллов из 9. Активность магнитосферы наиболее вероятна ночью – с 21:00 мск до 03:00 мск.

В публикации отмечается, что геомагнитные колебания способны повлиять на людей с хроническими заболеваниями. В частности, они могут вызвать осложнения у метеочувствительных людей.