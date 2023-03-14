Магнитные бури ожидаются в Алтайском крае 15 и 16 марта
Колебания на пике могут достигать уровня G1
14 марта 2023, 20:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае 15 и 16 марта ожидаются магнитные бури. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Магнитосфера начнёт колебаться в ночь на 15 марта, а на пике интенсивность колебаний может достигнуть уровня G1*. К 9 часам утра ситуация выровняется.
16 марта буря продлится с шести часов утра до полудня. Уровень колебаний также достигнет уровня G1*.
*G1 – слабая магнитная буря.
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