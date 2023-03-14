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Правда ли, что вечером 14 марта Барнаул настигнет магнитная буря?

Самые сильные магнитные бури марта ожидаются 26 и 27 числа

14 марта 2023, 12:30, ИА Амител

Солнце / Фото: unsplash.com
Солнце / Фото: unsplash.com

Вечером 14 марта на Землю обрушится поток геомагнитных ударов в четыре балла. Магнитная буря будет продолжаться и 15 марта. Об этом сообщает "Московский Комсомолец. Новосибирск".

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Какой будет магнитная буря 14 марта?

Магнитные колебания 14 марта составят четыре балла. Это не очень мощные колебания. Однако особо чувствительные люди могут ощутить их на себе, говорят эксперты.

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Когда закончится магнитная буря?

Магнитные толки в четыре балла сменятся трёхбалльными, которые продолжатся 16 и 17 марта. 18 марта будет уже двухбалльная магнитная атака.

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Когда будут самые мощные магнитные бури в марте?

Как ранее писал amic.ru, самые мощные магнитные бури марта ещё впереди. Их прогнозируют на 26 и 27 число. Тогда магнитная активность составит 7 и 8 баллов соответственно.

Четырёхбалльную магнитную бурю также стоит ждать 25 и 28 марта.

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Что делать в магнитную бурю?

Во время магнитной бури эксперты рекомендуют чередовать работу и отдых, наладить режим сна и питания, чаще бывать на свежем воздухе, пить больше воды, делать утреннюю гимнастику и принимать контрастный душ.

В магнитные бури лучше не есть вредную и жареную пищу, отказаться от сладкого, мучного и кофесодержащих напитков. Вместо кофе лучше выпить травяного чая с малиной, мятой или земляникой. Подойдут и отвары с мелиссой, шиповником и зверобоем.

Пережить магнитную бурю также помогут дыхательные практики и расслабляющая музыка.

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А магнитные бури вообще сильно влияют на человека?

Это спорный вопрос. Так, в январском интервью amic.ru кардиолог Анна Ефремушкина рассказывала, что влияние магнитных бурь на человека сильно преувеличено, и на людей Солнце не оказывает сильного воздействия.

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Комментарии 1

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    14 марта, Гость   Ответить
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