Правда ли, что вечером 14 марта Барнаул настигнет магнитная буря?
Самые сильные магнитные бури марта ожидаются 26 и 27 числа
14 марта 2023, 12:30, ИА Амител
Вечером 14 марта на Землю обрушится поток геомагнитных ударов в четыре балла. Магнитная буря будет продолжаться и 15 марта. Об этом сообщает "Московский Комсомолец. Новосибирск".
Какой будет магнитная буря 14 марта?
Магнитные колебания 14 марта составят четыре балла. Это не очень мощные колебания. Однако особо чувствительные люди могут ощутить их на себе, говорят эксперты.
Когда закончится магнитная буря?
Магнитные толки в четыре балла сменятся трёхбалльными, которые продолжатся 16 и 17 марта. 18 марта будет уже двухбалльная магнитная атака.
Когда будут самые мощные магнитные бури в марте?
Как ранее писал amic.ru, самые мощные магнитные бури марта ещё впереди. Их прогнозируют на 26 и 27 число. Тогда магнитная активность составит 7 и 8 баллов соответственно.
Четырёхбалльную магнитную бурю также стоит ждать 25 и 28 марта.
Что делать в магнитную бурю?
Во время магнитной бури эксперты рекомендуют чередовать работу и отдых, наладить режим сна и питания, чаще бывать на свежем воздухе, пить больше воды, делать утреннюю гимнастику и принимать контрастный душ.
В магнитные бури лучше не есть вредную и жареную пищу, отказаться от сладкого, мучного и кофесодержащих напитков. Вместо кофе лучше выпить травяного чая с малиной, мятой или земляникой. Подойдут и отвары с мелиссой, шиповником и зверобоем.
Пережить магнитную бурю также помогут дыхательные практики и расслабляющая музыка.
А магнитные бури вообще сильно влияют на человека?
Это спорный вопрос. Так, в январском интервью amic.ru кардиолог Анна Ефремушкина рассказывала, что влияние магнитных бурь на человека сильно преувеличено, и на людей Солнце не оказывает сильного воздействия.
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