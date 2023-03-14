Правда ли, что вечером 14 марта Барнаул настигнет магнитная буря?

Во время магнитной бури эксперты рекомендуют чередовать работу и отдых, наладить режим сна и питания, чаще бывать на свежем воздухе, пить больше воды, делать утреннюю гимнастику и принимать контрастный душ.

В магнитные бури лучше не есть вредную и жареную пищу, отказаться от сладкого, мучного и кофесодержащих напитков. Вместо кофе лучше выпить травяного чая с малиной, мятой или земляникой. Подойдут и отвары с мелиссой, шиповником и зверобоем.

Пережить магнитную бурю также помогут дыхательные практики и расслабляющая музыка.