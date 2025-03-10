Магнитные штормы будут бушевать на Земле до 19 марта

Новый всплеск начнется уже в середине недели

10 марта 2025, 14:45, ИА Амител

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Земля погрузилась в неспокойный геомагнитный период – в течение двух недель на планете будут бушевать магнитные штормы. Как сообщает "Восток Медиа", период активности начался 7 марта и затянется до 19 марта.

Выходные отметились магнитной бурей. Ожидается, что до 11 марта активность возмущений несколько стихнет, однако уже с 12 марта она вновь усилится. "Передышка" возможна лишь к вечеру 14 марта, однако она будет недолгой – новый всплеск штормов прогнозируют с 16 по 19 марта.

Медики предупреждают, что некоторые люди могут испытывать скачки давления, головные боли, проблемы со сном и общую усталость. Рекомендуется соблюдать режим дня, избегать перегрузок и следить за самочувствием.