Магнитосфера Земли будет возбужденной 2 декабря. Какова вероятность магнитной бури?
В таком состоянии магнитосфера будет находиться около трех часов
01 декабря 2024, 17:59, ИА Амител
Фото: Scott Rock / unsplash.com
Магнитосфера Земли будет возбужденной 2 декабря, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
В таком состоянии она будет находиться примерно с 03:00 до 06:00 по алтайскому времени.
Вероятность магнитной бури в этот день ученые оценивают в 5%, а сильного магнитного шторма – в 1%.
В целом до конца декабря магнитных бурь на планете не ожидается. Однако волнение магнитосферы специалисты прогнозируют 6 и 7 декабря.
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