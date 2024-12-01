В таком состоянии магнитосфера будет находиться около трех часов

01 декабря 2024, 17:59, ИА Амител

Фото: Scott Rock / unsplash.com

Магнитосфера Земли будет возбужденной 2 декабря, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В таком состоянии она будет находиться примерно с 03:00 до 06:00 по алтайскому времени.

Вероятность магнитной бури в этот день ученые оценивают в 5%, а сильного магнитного шторма – в 1%.

В целом до конца декабря магнитных бурь на планете не ожидается. Однако волнение магнитосферы специалисты прогнозируют 6 и 7 декабря.