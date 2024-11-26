Три мощные вспышки близкие к классу Х произошли на Солнце
Они могут спровоцировать сильные магнитные бури
26 ноября 2024, 12:22, ИА Амител
Ученые зарегистрировали вспышки на Солнце. Известно, что их мощность близка к классу Х. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).
"25 ноября в 10:42 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M9.4 (N21E89) продолжительностью 34 минуты", – говорится в сообщении.
Также на Солнце произошли еще две вспышки – М1.1 и М1.8.
"Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз", – подчеркнули в агентстве.
Такие вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Достигнув Земли, они провоцируют магнитные бури.
Также в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали, что солнечной активности сейчас предсказывают сейчас быстрый рост. При этом вспышка Х класса может произойти уже в ближайшие сутки.
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